Kapper One Seven Zero knipt nooit twee keer hetzelfde

Beeld Sophie Saddington

Op de hoek van de Willemsparkweg en de Cornelis Schuytstraat in Oud-Zuid prijken gouden letters op een groot raam. Binnen staan zwarte stoelen voor de spiegels. Een klein zwart hondje kwispelt. “Die is er alleen voor en na openingstijd, hoor,” zegt eigenaar Youri van Dommelen (27) lachend.

Bij logeerpartijtjes met vriendinnetjes stond Van Dommelen vroeger om zes uur op voor het beste licht voor een fotoshoot à la Holland’s Next Top Model. Niet de foto’s, maar de haarstyling interesseerde hem. Hij deed de kappersopleiding, begon met speldjes aangeven en eindigde bij de Paris Fashion Week en op de set van Curvy Supermodel.

Vorig jaar hoorde hij van een klant dat de eigenaresse van kapperszaak Adri Hairstyling wilde stoppen. Na negen jaar in loondienst ging Van Dommelen de uitdaging aan. Hij nam de inboedel over en opende One Seven Zero, vernoemd naar het huisnummer aan de Willemsparkweg.

Bij One Seven Zero kost een knipbeurt met wassen en föhnen of drogen voor mannen €50 en voor vrouwen €69,50. Bij highlights en andere kleurbehandelingen loopt de prijs van €185 tot €225. Van Dommelen hanteert een persoonlijke aanpak; hij knipt nooit twee keer hetzelfde. “Ik kijk echt naar het type klant. Draagt zij het haar vijf keer per week vast? Of zwemt hij graag? Daar pas ik mijn werk op aan.” Hij maakt gebruik van styling- en haarproducten die vegan en recyclebaar zijn. “Klanten kunnen de flacons achteraf bij mij inleveren, ik stuur ze naar het merk op voor hergebruik.”

One Seven Zero Willemsparkweg 170

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.