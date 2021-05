Kan ik die ketchup nog eten? Het verschil tussen THT en TGT

Beeld Shutterstock

Je hoorde de kaas pruttelen, tussen twee boterhammen, vers van de hete plaat. Een beetje ketchup en dippen maar. Maar de houdbaarheidsdatum op de fles, 2017, bleek de domper op de feestvreugde. Het werd een kale tosti. Of hadden we die saus een kans moeten geven?

‘Danone moedigt aan om producten over datum nog op te eten en verandert ‘te gebruiken tot’ (TGT) in ‘ten minste houdbaar tot’ (THT)’, stond onlangs in een stuk van het Belgische VRT NWS. Een bakje yoghurt hoeft namelijk na de houdbaarheidsdatum niet direct de prullenbak in. “In het algemeen wordt de ‘te gebruiken tot-datum’ nog veel te vaak gebruikt terwijl het niet nodig is,” zegt voedingsexpert Frank Devlieghere in hetzelfde artikel.

Het Voedingscentrum herkent dit (in Nederland) niet. Wel focussen mensen erg op de datum, en kennen ze niet altijd het onderscheid tussen TGT en THT.

Het verschil is dat die eerste op zeer bederfelijke producten staat. Het is de uiterste datum waarop je een product nog veilig in je mond kunt stoppen. THT daarentegen vind je op voedingsmiddelen die niet zo snel bederven. Mogelijk gaan na die datum de smaak, geur of kleur achteruit, maar eten kan in principe prima.

Bij twijfel, zegt Devlieghere, geldt ‘kijken, ruiken, proeven’. Een dichte ketchupfles kun je volgens het Voedingscentrum heel lang bewaren, omdat het product voldoende verhit is geweest en er geen bacteriën bij kunnen komen. Bovendien is ketchup vrij zuur en zit er vaak zout en suiker in, die een conserverende werking hebben. In de koelkast zou je ketchup geopend tot een jaar kunnen bewaren, maar langer is mogelijk.

Uit welke krochten de fles kwam, geen idee, maar de geur was nog oké, de kleur rood en zelfs proeven had gekund. Ziekmakende bacteriën groeien hier niet in. En het soort bacteriën bij bederf tast mogelijk de smaak aan, maar ziek word je niet. Op eigen risico dippen, dus.