Kan dat leuke meisje van het terras van De Groene Olifant zich melden? Daan wil haar nog eens zien

Beeld Laura van der Bijl

Kunt u ons meenemen naar die bewuste zaterdag?

“Het was zaterdag 21 mei, rond een uur of zeven ’s avonds. Ik wilde met een vriend eten op het terras van De Groene Olifant in de Sarphatistraat. Het was druk, dat is het daar altijd, want daar zit je in de allerlaatste zonnestralen van de dag. Op het terras zag ik een blond meisje met drie vriendinnen en een jongen. Ze vierden de verjaardag van een van hen. Toen zei ik tegen de ober: kunnen we daar niet zitten?”

U had haar al gespot?

“Ja, ze viel gelijk op. Ze had lange, nonchalant opgestoken haren, een beetje zoals Lauren Verster. Gympies aan, een spijkerbroek, begin dertig. Ze was vrolijk en had een soort glow over zich heen. Het jammere was: we zaten met onze ruggen tegen elkaar aan en ik kon geen oogcontact maken.”

En toen?

“Ik moest naar de wc en bij De Groene Olifant is het altijd een beetje kruip-door-sluip-door. Ik ram de deur open, staat zij daar opeens. Ik schrok, maar maakte ook snel een grapje over de wc’s en ze moest lachen.”

Je zou denken: kat in het bakkie.

“Nou, niet dus. Want toen ik uit de wc kwam, zat zij inmiddels weer terug op haar plek druk met haar vrienden te praten. Mijn kans was verkeken. Toen dacht ik: ik schakel Het Parool in. Als ik haar vind, krijgt de hele redactie champagne.”

Maar wat nou als ze al bezet is?

“Ik heb stiekem geprobeerd af te luisteren en dacht te horen dat ze surfte, net als ik. En dat ze een eigen huis had. Dus wie weet.”

Herken je jezelf? Mail naar ps@parool.nl