Kaketoe Elvis is terug in Grand Café 1e Klas, tot opluchting van de klanten

Kaketoe Elvis is terug in Grand Café 1e Klas op CS. Elvis doorstond de pandemie in een papegaaienhotel. Eigenaar Mario Brandt (62) vertelt.

Is Elvis uw persoonlijke papegaai?

“Elvis is een Australische kaketoe die ik 22 jaar geleden van mijn moeder heb gekregen, bij Dennis Papegaaien in Den Ilp. Elvis zit al twintig jaar op dezelfde stok op onze bar.”

U dacht: ik overtreed de Warenwet, ik zet een dier op de bar?

“De controle is weleens langs geweest, maar we hebben nooit een reprimande gehad. Kijk, ik was een keer in een hotel geweest en daar hadden ze een papegaai, rood met groen. Ik dacht: da’s leuk in onze zaak. Ging ik met mijn moeder bij Dennis kijken en zei ze: als je ’m wilt, dan koop ik ’m voor je.”

Elvis is een eigen Instagramaccount gestart?

“Als hij zo slim was, kon hij ook wel praten. Niks ervan. Dat account hebben wij voor Elvis gemaakt.”

Toen ging u dicht vanwege corona.

“Elvis hebben we ondergebracht in het papegaaienhotel van Dennis in Den Ilp. Want kijk, laat je zo’n beest los in je zaak, dan breekt hij de tent af. Knagen, klauteren; nee, dat wordt een bende.”

Vereenzaamde Elvis niet?

“Sommige vaste gasten van 1e Klas gingen bij ’m op bezoek. En hij kwam met mooiere veren terug dan hij wegging. Bij Dennis kreeg Elvis pitten en fruit, bij ons at hij liever slagroom en patat. Gek op cappuccinoschuim, ook. En spareribs hè, die kloof hij helemaal af.”

Even nog: tijdens de pandemie gingen uw stamgasten op bezoek bij een papegaai?

“Er zijn er genoeg die het tafeltje naast Elvis reserveren, anders komen ze net zo lief niet. Ze eten met Elvis op hun schouder.”