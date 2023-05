Kabouters demonstreren voor hun rechten: ‘Ze zijn onmisbaar bij de transitie naar de mens van de toekomst’

Donderdag vindt een Kabouterdemonstratie plaats voor de internationale rechten van de Kabouter. Patrick van Ginkel (52), oprichter van Kabouters van Nu, vertelt.

Ik ben een beetje in de war.

“De Kabouterbeweging was in de jaren zestig en zeventig een protestbeweging, die op ludieke wijze kritiek uitte op zaken als het consumentisme, kapitalisme, de woningnood en de toenemende schade aan het klimaat.”

En die beweging bestaat nog steeds?

“De beweging is nooit verdwenen. Ze is alleen ondergronds gegaan. Er zijn oude kabouters, kabouters van nu en kabouters van de toekomst. Wat we vooral belangrijk vinden, is het Kaboutergedachtegoed levend houden.”

Lukt dat een beetje?

“Ja. Tijdens het vijftigjarig bestaan van de beweging, drie jaar geleden, hebben we bijvoorbeeld in het vernieuwde Postzegelpark het Kabouterstandbeeld en een appelboom geplaatst, verwijzend naar de Oranjevrijstaat die de Kabouters in 1970 op de Dam oprichtten. Daarbij plantten ze een oranjeboompje als symbool voor de alternatieve maatschappij die ze voor ogen hadden.”

En dan is er vandaag ook nog een demonstratie.

“De problemen die de Kabouters agendeerden zijn actueler dan ooit. De demonstratie staat in teken van de woningnood en de klimaatcrisis.”

En verder?

“Aanleiding is de Engelse vertaling van het boek Louter Kabouter dat vandaag verschijnt. Coen Tasman beschrijft daarin de geschiedenis van de beweging en de acties die ze organiseerden. Het is onze Kabouterbijbel en die gaat nu de wijde wereld in. De kabouters van toen zijn trots, de kabouters van nu heel blij.”

Wat bedoelen jullie met de ‘rechten van de kabouter?’

“De mens zou niet langer centraal moeten staan. Kijk naar de crises waar we momenteel in zitten. Kabouters kun je zien als helpers van de mens, onmisbaar bij de transitie van de huidige mens naar de mens van de toekomst, die in harmonie leeft met zijn omgeving.”