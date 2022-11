Kabeljauw uit de oven en tagliatelle met pompoen en pancetta: vijf fijne gerechten

Maandag

Kabeljauw uit de oven met venkel en wortel

Ingrediënten voor 2 personen

2 rode uien

2 teentjes knoflook

1 venkel

300 gr winterpeen

4 el olijfolie

50 ml witte wijn

400 gr tomatenblokjes

½ visbouillonblokje

200 gr diepvries kabeljauw

2 sneetjes (oud) brood

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Pel en snijd de helft van de rode ui in halve ringen en de helft van de knoflook fijn.

2. Snijd de venkel in kwarten en verwijder de harde kern. Halveer daarna de kwarten zodat er partjes ontstaan. Schil de wortel en snijd in reepjes van ongeveer 5 cm lang en 1 cm breed.

3. Meng de rode ui, knoflook, venkel, wortel en de helft van de olijfolie. Breng op smaak met peper en zout en schep het geheel op een met bakpapier beklede ovenplaat. Zet 25 min. in de voorverwarmde oven.

4. Snipper de overige rode ui en knoflook. Verhit ¼ van de olijfolie in een bakpan op middelhoog vuur en fruit hierin de ui en knoflook aan. Blus af met de witte wijn en voeg de tomatenblokjes toe. Verkruimel het blokje visbouillon in de saus en roer goed door.

5. Plaats de kabeljauwfilets in een ovenschaal en giet de hete saus over de vis. Scheur de sneetjes brood in stukken en verdeel over de saus. Besprenkel het brood met de overige olijfolie.

6. Plaats de ovenschaal in de oven bij de groenten en stoof de vis in ongeveer 15 min. gaar.

Dinsdag

Tagliatelle met pompoen en pancetta

Ingrediënten voor 4 personen

½ tl zout

300 gr pompoenblokjes

500 gr tagliatelle all’uovo

1 ui

1 teentje knoflook

200 gr courgette

1 el olijfolie

200 gr pancetta

690 gr Sugocasa Aglio tomatensaus

60 gr Parmezaanse kaas

Bereidingswijze

1. Breng een pan met water en het zout aan de kook. Kook de pompoenblokjes in 4 min. beetgaar. Giet af en zet apart. Kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking.

2. Pel en snijd ondertussen de ui en knoflook fijn. Snijd de courgette in halve maantjes van 1cm dik en snijd de pancetta grof. Verwarm een pan met de olijfolie op middelhoog vuur en bak de pancetta in 6 min. goudbruin en krokant. Voeg hier de ui, knoflook en courgette aan toe en bak deze voor 4 min. mee. Voeg de tomatensaus toe en roer door. Voeg vervolgens de pompoenblokjes en tagliatelle toe en roer door tot warm.

3. Rasp de Parmezaanse kaas fijn. Verdeel de pasta over de borden en garneer met Parmezaanse kaas.

Woensdag

Rodekoolstamppot met appel, geitenkaas en walnoten

Ingrediënten voor 2 personen

500 gr rode kool

2 rode uien

20 gr roomboter

2 el appelstroop

75 ml appelsap

300 gr kruimige aardappelen

peper en zout

50 gr gedroogde pruimen zonder pit

1 rode appel

150 ml crème fraîche

75 gr zachte geitenkaas

20 gr walnoten

Bereidingswijze

1. Haal de buitenste bladeren van de rode kool en snijd in dunne reepjes. Pel de ui en snijd in halve ringen.

2. Smelt de boter in een stoofpan en bak de uienringen in 2 à 3 min. glazig. Voeg de rode kool toe, schep de appelstroop erdoorheen en schenk het appelsap erbij. Breng zachtjes aan de kook en laat 25 min. stoven.

3. Schil de aardappelen en snijd in gelijke stukken. Leg in een pan en schenk er water bij tot ze net onder water staan. Voeg wat zout toe en breng aan de kook. Kook de aardappelen in 20 min. gaar.

4. Snijd ondertussen de gedroogde pruimen in stukjes en de appel in plakjes. Zet een aantal plakjes appel apart voor de garnering.

5. Stamp de aardappelen met de crème fraîche en 2/3 van de geitenkaas. Stamp vervolgens de rode kool, pruimen en plakjes appel erdoorheen. Breng eventueel op smaak met peper en zout. Verdeel over de borden. Garneer met de walnoten, overige geitenkaas en wat plakjes appel.

Donderdag

Broodje gado gado

Ingrediënten voor 2 personen

1 ei

50 gr taugé

100 gr 100 procent pindakaas

3 el ketjap

100 ml volle melk

100 gr komkommer

1 bruin stokbrood

50 gr wortel julienne

5 gr gebakken uitjes

30 gr kroepoek

Bereidingswijze

1. Breng twee pannen met water aan de kook. Kook het ei in 8 min. hard en laat schrikken in koud water. Kook ondertussen in de andere pan de taugé in 2 min. beetgaar en giet af.

2. Maak een pindasaus door de pindakaas, ketjap en melk aan de kook te brengen in een steelpannetje. Laat indikken tot een saus.

3. Snijd de komkommer in de lengte doormidden, verwijder de zaadlijsten en snijd in plakjes. Snijd het ei in plakjes.

4. Snijd het stokbrood in tweeën en snijd open. Beleg met wortel, taugé, komkommer en ei. Verdeel de pindasaus en gebakken uitjes over de broodjes en serveer met kroepoek.

Vrijdag

Groene tortelloni in spinazie-ricottasaus

Ingrediënten voor 4 personen

250 gr cherrytomaten

4 el olijfolie

2 el balsamicoazijn

1 el bruine suiker

peper en zout

200 gr snijbonen

1 ui, gesnipperd

1 teentje knoflook

1 courgette

200 gr spinazie

500 gr verse tortelloni verdi ricotta e spinace

450 gr verse spinazie-ricotta pastasaus

80 gr Grana Padano-flakes

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200˚C. Meng de cherrytomaten in een ovenschaal met balsamico, suiker, de helft van de olijfolie en peper en zout. Bak 15 min. in de voorverwarmde oven. Snijd de snijbonen in reepjes.

2. Blancheer de snijbonen 3 min. in ruim water en giet af. Verhit de overige olijfolie in een hapjespan en fruit de ui 1 min. Voeg de knoflook en courgette toe en bak 5 min. mee. Voeg de snijbonen toe en bak 3 min. mee. Voeg de saus toe en verwarm 2 min. op laag vuur.

3. Maak de spinazie aan met de balsamico-olie van de cherrytomaten. Kook de tortelloni in 6 min. beetgaar in ruim gezouten water.

4. Serveer de tortelloni met de saus, spinazie en cherrytomaten en garneer met Grana Padano-flakes.

Ga naar www.eatertainment.nl voor nog meer recepten en inspiratie.