Kaas, bieten en biefstuk uit de streek haal je bij de buurderij in Nieuwendam

Alle verschillende vestigingen van Boeren en Buren heten ‘buurderijen’: je lokale boerderij in de buurt. Ze onderscheiden zich van elkaar doordat ze met producenten uit de eigen omgeving werken.

Het interieur van de buurderij in Nieuwendam – waar je bestelde producten kunt afhalen – voldoet aan dat boerenimago. De kleine, door schemerlampen verlichte zaak heeft wat weg van een plattelandsschuurtje uit begin vorige eeuw. Er staan houten stoeltjes verspreid door de ruimte en naast de afhaalbalie hangt een rek met tweedehands kleding. Achter een aantal tafels staan producenten hun producten te promoten. Zo kun je vegaburgers in spinazie- en bietenvariant proeven, worden er kommetjes pompoensoep uitgedeeld en gepekelde groenten aangeboden.

“Dit is inmiddels de achtste Amsterdamse buurderij van Boeren en Buren. Je merkt dat in de hoofdstad veel behoefte is aan lokaal voedsel,” zegt eigenaar Roel Sluitman (51). Dat komt door de hoge kwaliteit, denk hij, en het feit dat mensen een eerlijkere behandeling voor boeren willen. “Wereldwijd worden boeren enorm uitgeknepen. Hier krijgt de boer tachtig procent van de opbrengst.” Gemiddeld leggen de producten van Boeren en Buren twintig kilometer af naar het bord van de consument.

Op de website vind je allerlei versproducten: bieten uit Heemskerk (€3 per kilo), biologische jong belegen kaas uit Assendelft (vanaf €5,50 per 325 gram) en biefstuk uit Waterland (€8,90 per 250 gram).

De zaak stroomt vol nieuwsgierige buurtbewoners en mensen die hun bestellingen komen afhalen. Een vrouw verlaat de winkel met achterham, appels en andere verse boodschappen: “Ik ga dit niet elke keer doen, maar het is goed om via dit soort initiatieven de lokale boer te steunen.”

