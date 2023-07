Jurenne Hooi gaf 12 jaar leiding aan de schuldhulpverlening in Zuidoost: ‘Mensen met financiële problemen zijn een verdienmodel geworden’

Twaalf jaar gaf Jurenne Hooi (58) leiding aan de schuldhulpverlening in Amsterdam-Zuidoost. In haar boek Eigen schuld... blikt ze kritisch terug op een schuldenindustrie, waar alles om geld draait en de resultaten beperkt zijn. Kan dat niet anders?

Ze lacht veel en ze lacht aanstekelijk. De ruim twaalf jaar dat Jurenne Hooi leiding gaf aan de schuldhulpverlening in Zuidoost hebben haar positieve instelling duidelijk niet aangetast. Toch is het geen opgewekt boek dat ze heeft geschreven over haar ervaringen als directeur van MaDi, de organisatie die tot voor kort verantwoordelijk was voor de schuldhulpverlening in het stadsdeel. Het is een uitgesproken somber boek met een harde analyse van wat Hooi omschrijft als de schuldenindustrie, waar alles om geld draait en cliënten als probleemgeval worden behandeld.

Zo ging ze zelf ook aan de slag in Zuidoost, erkent ze meteen. “Ik kom uit een milieu van recht is recht en krom is krom. Mijn vader was politieman. Zo stapte ik ook binnen bij MaDi. Deze mensen zijn in de problemen gekomen omdat ze structureel meer geld hebben uitgegeven dan ze op hun rekening hadden staan. We gaan de schulden saneren en zorgen dat de cliënten hun leefpatroon veranderen. Ik ontdekte al snel dat het allemaal zo simpel niet ligt. Natuurlijk zijn er ook mensen die van de hand in de tand leven, maar achter veel financiële problemen zit een verhaal.”

Dat kan een verhaal zijn van ziekte, ontslag of scheiding of andere tegenslagen die het leven grondig op de kop kunnen zetten, zeker als er weinig financiële armslag is. Hooi: “Het zijn zaken die ons allemaal kunnen overkomen. Het merkwaardige is dat we in onze neoliberale samenleving mensen met schulden toch eerder als dader beschouwen dan als slachtoffer van externe factoren. Het is hen niet gelukt om mee te komen en dat wordt hen aangerekend. Terwijl die groep alleen maar groter wordt, met de huidige inflatie, stijgende woonlasten en een torenhoge energierekening. Het is een maatschappelijk probleem.”

Corruptie schuldhulpverlening

Maar eerst nog even een ander verhaal. Meteen na haar aantreden kwam Hooi, tegenwoordig werkzaam als adviseur, een knoeperd van een fraudezaak binnen de organisatie op het spoor. Twee hulpverleners bleken samen met een ambtenaar van een gemeentelijk fonds voor mensen in acute financiële nood in enkele jaren tijd meer dan een miljoen euro te hebben opgesoupeerd. Een deel van het geld ging ook echt naar cliënten die een aanvraag hadden gedaan, andere mensen bleken in de administratie voor te komen zonder dat zij ooit om hulp hadden gevraagd of geld hadden ontvangen.

De corruptie was symptomatisch voor een verziekte organisatie: veel wisselingen van de wacht in de leiding, hoog ziekteverzuim, veel klachten en lange wachttijden. Hooi: “We zaten toen nog in een oude parkeergarage naast de moskee. Er was een lift die vaker defect was dan niet, cliënten in een rolstoel moesten de trap op worden gedragen. En de passagiers van de metro konden precies zien wie er met een plastic tas in de hand voor de deur op hulp stond te wachten. Niet bevorderlijk voor het schaamtegevoel waar veel mensen last van hebben. Ik begon doorgaans om half acht en gooide de deur meteen maar open, zodat de mensen in elk geval binnen konden wachten.”

Wat de nieuwe directeur ook deed, was praten met de cliënten. Hoe waren ze in de problemen gekomen? Hoe zag hun leven eruit? “Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Het hebben van schulden doet iets met mensen. Het zorgt voor heel veel stress en schaamte. De hulpverlening kijkt er heel rationeel naar: hoe gaan we die schuld van 40.000 euro wegwerken? De cliënt kampt met de emotionele en psychische gevolgen. Het gevoel te hebben gefaald. Dat zorgt er voor dat veel mensen blokkeren en ook niet meer rustig kunnen nadenken over hun problemen. Of er met een hulpverlener over willen praten.”

Het resultaat zijn de beruchte plastic tassen met ongeopende rekeningen waarmee veel cliënten binnen komen bij de schuldhulpverlening. Samen met vrijwilligers brengen de hulpverleners de schulden in kaart om vervolgens een plan van aanpak te maken. De cliënten worden op een streng financieel dieet gezet. “Vergis je niet, dat is een paardenmiddel. Het betekent dat gezinnen soms jaren moeten zien rond te komen van een minimaal bedrag per maand. In een samenleving waar je van alle kanten wordt aangemoedigd om te consumeren.”

In haar boek hekelt Hooi de schuldenindustrie, die rondom mensen met schulden is opgebouwd. Incassobureaus, deurwaarders, beleidsmakers, bewindvoerders, commerciële schuldhulpbureaus: er wordt een goed belegde boterham verdiend aan de financiële problemen van anderen. “Als je alles bij elkaar optelt wat wordt uitgegeven om mensen met schulden te helpen, kom je uit op een groter bedrag dan de totale schuld van al die mensen,” zegt Hooi. “Dat heeft iets pervers. Mensen met financiële problemen zijn een verdienmodel geworden.”

De strak georganiseerde route die cliënten moeten afleggen om financieel gezond te worden, gaat ook ten koste van de hulpverleners. “Goedwillende hulpverleners zijn er. Maar ze zitten klem in een systeem vol regels, procedures en protocollen dat daardoor soms zelfs een mensvijandig karakter heeft. Wantrouwen maakt daar deel van uit. Terwijl je, om een cliënt echt te bereiken, juist over en weer vertrouwen moet zien op te bouwen. Dat begint door mensen serieus te nemen. Door hen als mens te zien en niet als een probleemgeval.”

De blauwe en de gele hulpverlener

In haar jaren in Zuidoost leerde Hooi twee typen medewerkers te onderscheiden: de koele, afstandelijke hulpverlener versus de warme en betrokken hulpverlener. “Ik spreek van de blauwe en de gele hulpverlener. De blauwe is goed voor de organisatie, ook omdat hij meer dossiers afhandelt en het lang volhoudt. De gele is goed voor de cliënt, maar loopt door zijn betrokkenheid in het huidige systeem een groot risico om op te branden. Ik pleit ervoor om de schuldhulpverlening zo te organiseren dat er ruimte ontstaat voor een blauw-gele hulpverlener.”

Daarvoor moet veel veranderen. Structureel veranderen. “Ik zie gelukkig een kanteling. Echter de drang bij de overheid om het hele proces te beheersen, moet plaatsmaken voor bereidheid om hulpverleners ruimte te geven en een budget waarmee zij aan de slag kunnen gaan. Zorg ervoor dat mensen terecht kunnen in een plezierige omgeving, met gastheren en gastvrouwen in de plaats van portiers en beveiligers. Creëer groepen van cliënten met vergelijkbare problemen die geregeld bij elkaar komen om te praten over de voortgang. Vervang de controle en het wantrouwen door aanmoediging en vertrouwen.”

Hooi: “De huidige opzet van de schuldhulpverlening werkt nog niet effectief genoeg. Het lukt om uit de schulden te komen, maar regelmatig is er sprake van een terugval. Er wordt voortdurend gesleuteld aan het systeem, maar dat is hier een moertje aandraaien en daar een boutje. Sommige maatregelen zijn succesvol. Zo zijn er in Amsterdam vrijwel geen gedwongen ontruimingen meer waardoor mensen nog dieper in de ellende raken. Dat is een prachtig resultaat, maar het blijft een lapmiddel. Als we echt iets willen doen aan de schuldenproblematiek, zal het anders moeten. Dan moeten we kijken naar het systeem en de plek daarin van hulpverlener en cliënt. Zij moeten het samen doen.”

Jurenne Hooi: Eigen schuld...– Hoe we zorgen dat mensen met enorme schulden hun leven weer op orde krijgen, Prometheus, €18,50.