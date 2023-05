Julia Koopman liet ChatGPT haar date bepalen: ‘Ik was bloednerveus’

Beeld Shutterstock

In de eerste afleveringen vraag je datehulp aan ChatGPT. Hoe ging dat?

“Nadat ik op een datingapp verschillende mannen had geliket, bedacht ChatGPT – een chatbot met kunstmatige intelligentie – de openingszinnen. Bij een arts werd dat bijvoorbeeld: ‘Ze zeggen dat een appel per dag de dokter weghoudt, maar wat houdt jou bij mij vandaan?’ Hahaha, het voelde allemaal zó bedacht. Er reageerde ook maar één man.”

En toch zette je door?

“Het werd een leuk gesprek, dus vroeg ik hem op date. ChatGPT gaf locatietips, bepaalde mijn kleding – volledig in het zwart, zou ik normaal nooit doen – en bedacht gespreksonderwerpen. Ik vroeg zelfs welk shotje we moesten nemen, op basis van onze sterrenbeelden.”

Da’s geen lullige voorbereiding.

“En toch was ik bloednerveus. Juist omdat ik over elk scenario had nagedacht. De date was uiteindelijk hartstikke leuk, maar of dat nou door ChatGPT kwam? Zo’n bot kan niet de chemie beïnvloeden.”

Ik vroeg ChatGPT wat ik jou moet vragen. Het resultaat: ‘Wat was het meest verrassende of onverwachte dat er gebeurde tijdens je date?’

“Ik liep nerveus het terras op en een man keek me met een open blik aan. Ik dacht: dit moet ’m zijn. Nou, niet dus, het was totaal iemand anders. Heel ongemakkelijk.”

En dan de hamvraag: komt er een tweede date?

“Het voelt ineens alsof ik in First Dates zit, waar ze dat ook altijd vragen. Ik denk wel dat er een tweede date komt. Toch zou ik ChatGPT niet per se aanbevelen. Het is cliché, maar je kan beter gewoon als jezelf gaan. Tenzij je hulp nodig hebt bij de openingszin.”

De serie Me, Myself, AI is te zien op TikTok.