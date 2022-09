Jules & Daan: ‘Mijn vader kan niet zo goed alleen zijn, terwijl ik dat juist prettig vind’

Vader en dochter Jules en Daan. Beeld Harmen de Jong

Jules van den Hurk (50)

“Daantje was een super nieuwsgierig kind en altijd op zoek naar eten. Als we haar kwijt waren, vonden we haar weer terug in de buurt van een keukenkastje of iemands tas waar nog wat te eten in zat.

Als Daan dit jaar niet gezakt was, was ze nu uit huis geweest. Ik vind daar niet zoveel van, ik was vooral heel nieuwsgierig hoe het voor haar zou zijn om op zichzelf te wonen. Haar jongere broer had haar kamer eigenlijk al een beetje in gedachten, dat gaat helaas niet door. Ondanks dat ze jong van geest is, is ze erg zelfstandig. Ik merk dat ze dit jaar volwassener aan het worden is: ik moet kloppen voor ik haar kamer in mag. We hebben drie keer in de week een HelloFreshbox, dan koken de kinderen. Men zegt altijd ‘je krijgt er zoveel voor terug’ – behalve veel liefde en een snottebel – en dat is wel waar, er wordt nu drie keer in de week voor ons gekookt!

Daan heeft dit jaar een knieoperatie gehad, het bleek dat haar knieschijf vaak uit de kom schoot. Ze had weleens pijn in haar knie, dat hebben we toen nog een beetje gebagatelliseerd. Achteraf een beetje gênant, haha. Ze moest zes weken een brace om en heeft daarna nog minstens een half jaar fysio gehad. Daardoor was het dit jaar wat minder, maar normaal gaan we graag samen skaten. We plannen van tevoren nooit waarheen – we skeeleren de straat uit en bedenken dan of we eens naar Noord, Zuid, Oost of West zullen gaan. Soms belanden we dan best een eind weg, zoals in Marken. Er is wel altijd één einddoel, en dat is ergens een ijsje.

Ik vind het knap hoeveel Daan durft. Ze zegt eigenlijk altijd ja op iets en dan ziet ze wel wat er gebeurt. Als het niet leuk blijkt, jammer, maar dan is ze in ieder geval weer een ervaring rijker – al gebeurt het eigenlijk nooit dat iets slecht uitpakt. Zo is ze toen ze meedeed met de klimaatmars op het NOS Journaal geweest, erg stoer.

Ik ben wat actiever dan zij, ik kan echt niet stilzitten. Zij kan uren achter haar computer zitten, op Twitch of Discord. Dan chat ze mee met livestreams, soms doet ze die ook zelf. Zeggen dat ze te veel achter haar schermpje zit, doen we niet. Het is namelijk niet zo dat ze passief filmpjes of TikTok aan het kijken is, ze heeft echt haar eigen wereldje en communicatiekanaal opgebouwd. In plaats van naar de kroeg te gaan, doet ze dit met haar vrienden.”

Daan van den Hurk (18)

“Papa en ik vinden het allebei leuk om actief bezig te zijn. We gaan elk jaar met het hele gezin snowboarden. Dat vind ik leuker dan skiën. Gelukkig zijn er nog geen benen gebroken, al heeft Per een keer zijn arm gebroken toen hij viel tijdens een jump en is Finn een keer keihard tegen een paal gesnowboard.

Samen gaan papa en ik graag skaten, soms tochten van wel 30 kilometer. Het moet wel mooi weer zijn, anders is het slecht voor de wieltjes. We zijn naar Muiden geskate, naar Monnickendam en een keer bijna naar Haarlem. Als ik problemen of vragen heb, ga ik meestal naar mijn moeder. Zij is van hetzelfde geslacht, dus dat gaat toch wat makkelijker. Maar tijdens het skaten praten mijn vader en ik veel, over school of over het leven.

Toen ik jong was, ondernamen we veel leuke dingen. We gingen vaak zwemmen, dat kan heel makkelijk waar we wonen, maar we gingen ook veel naar musicals van het Ro Theater en we hadden een museumkaart. Die hebben opgezegd, op een gegeven moment gingen we niet echt meer. Vroeger hadden we natuurlijk meer tijd, want toen had ik nog geen huiswerk. Die tijd mis ik, haha. We gaan nog wel elk jaar met het gezin naar Into the Great Wide Open, een festival op Vlieland. Waarom we precies naar dat festival gaan weet ik niet, mijn ouders hebben dat zo uitgekozen. Maar het is altijd heel leuk, en dit jaar speelden Froukje en S10, twee van mijn favoriete artiesten. Ze zongen zelfs samen een nummer, dat was echt superleuk.

Mijn vader kan niet zo goed alleen zijn, terwijl ik dat juist prettig vind, soms. Ik vind het fijn om me even terug te trekken en een momentje voor mezelf te hebben. Dat doe ik ook als we ruzie hebben. Dat is gelukkig niet zo vaak, maar soms kan hij best snel boos worden. Ik kan dan emotioneel worden, dus dan ga ik even naar mijn kamer om rustig te worden en vaak praten we het daarna uit. Mijn moeder neemt het gelukkig ook weleens voor me op.

Ik ben vorig jaar gezakt, dus ik doe nog een keer 6 vwo. Ik zou eigenlijk Environmental Sciences gaan doen. Ik ben veel met het milieu bezig: ik ben naar de klimaatmars geweest en ik ben sinds 2018 vegetariër, en grotendeels veganist. Dat heb ik van mijn vader, hij is dat ook. Ik keek ernaar uit om in Wageningen op kamers te gaan, een eigen plekje en een nieuwe locatie lijkt me wel leuk. Gelukkig heb ik hier veel ruimte, dus vind ik het ook fijn om nog even te blijven.”