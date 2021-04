‘Juf, waarom leren we dit eigenlijk?’

Het was tijd voor een goed gesprek over homo’s en lesbiennes. Beeld Inge Duiker

De klas gloeit nog na van de Week van de Lentekriebels, de week dat op school wordt gesproken over seksualiteit. Het moest een beetje op gang komen bij groep 3 en 4, maar al snel volgde het ene verhitte gesprek na het andere. “Mijn moeder is zwanger,” vertelde een leerling uit het niets. “Gefeliciteerd,” zei de juf, “dan krijg je er een broertje of zusje bij.” Maar dat blijkt toch niet helemaal het geval, want de moeder was eigenlijk gewoon dik geworden. Omdat haar vader niets doet thuis, behalve sigaretten roken en televisie kijken, was het in haar rug geschoten, kon ze niets meer en was ze flink aangekomen. Daarna heeft de juf uitgelegd hoe iemand zwanger wordt.

Heerlijk vindt ze dit soort gesprekken. Toen ze door een collega werd gevraagd een extra uurtje seksuele voorlichting mee te draaien in groep 8, zei ze volmondig ja. Groep 8 werd in tweeën gesplitst: zij kreeg de jongens. Ze had een complete presentatie voorbereid die begon met een filmpje van Het klokhuis. Na een kwartier informeerde ze of er vragen waren. Het bleef stil. De juf vroeg zich af hoe ze de rest van de drie kwartier door moest komen. Tot de eerste vraag kwam: “Waarom kreunen vrouwen?” En toen was het uur voorbij voordat ze het wist.

Ook voor haar eigen leerlingen van groep 3 en 4 stond voor de hele week een programma klaar. Ze heeft een nieuwkomersgroep met kinderen die net een paar maanden in Nederland wonen en de taal nog niet helemaal machtig zijn. Het onderwerp kwam tijdens een Jeugdjournaal-item over het Eurovisie Songfestival op: homoseksualiteit. Een jongen schreeuwde hard dat de zanger wel een vrouw leek omdat hij superraar danste. Het filmpje ging op pauze, het was tijd voor een goed gesprek over homo’s en lesbiennes. Iets waar thuis waarschijnlijk niet over wordt gepraat, dacht de juf.

En zo was ze de Week van de Lentekriebels begonnen met voorlezen uit het boek Twee mama’s. “Ze waren wonder boven wonder stil en goed aan het luisteren. Het verhaal begon ermee dat twee vrouwen samen een kindje willen.”

Een leerling riep: “Dat kan niet.”

Toen de juf vroeg waarom niet, kwam er geen duidelijk antwoord. Ze las verder over het bezoek aan een ziekenhuis en het zakje zaad wat ze mee naar huis kregen.

“Zaad?” vroegen ze. “Hoezo?” En: “Juf, waarom leren we dit eigenlijk?”

“Omdat er kinderen zijn die twee mama’s of twee papa’s hebben, en het leuk is om te weten hoe dat is,” antwoordde de juf. Daarna legde ze wat er met zaad wordt bedoeld.

Om het nog duidelijker te maken, haalde ze er een voorbeeld bij uit haar eigen leven. “Ik heb twee heel leuke buurvrouwen die met elkaar getrouwd zijn en later ook baby’s willen. Dat is gelukkig allemaal mogelijk in Nederland.”

Het programma voor de Week van de Lentekriebels voor volgend jaar staat al in de steigers. “Dan wil ik het graag over transgender hebben. Dan neem ik ook mijn regenboogvlag mee.”