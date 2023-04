Journalist Jonas Kooyman is inmiddels fulltime havermelkelite-duider

Beeld Shutterstock

Was dat een moeilijke keuze?

“Werken bij NRC was een droom voor me. Maar net voordat ik in dienst ging, had ik de Instagrampagina en nieuwsbrief Havermelkelite opgezet, en het groeide zo hard dat het eigenlijk al snel twee banen werden.”

Wat is de havermelkelite?

“In Amsterdam is de laatste jaren een nieuwe stedelijke klasse ontstaan die ik havermelkelite noem. Jonge mensen die op hun e-bike door de stad rijden, natuurwijn drinken, eten bij de nieuwste restaurants, meedoen aan rare, hippe sportklasjes. Ze dragen hun status uit via een bepaalde smaak en levensstijl.”

Hoe geef jij daar duiding aan?

“Op Instagram maak ik er satire van. Mijn nieuwsbrief is meer verdiepend. Ik beschrijf de hedendaagse trends en wat die zeggen over de tijd waarin we leven. In de betaalde variant schrijf ik de artikelen die ik voorheen voor NRC schreef. Een kort essay, een column of een analyse.”

Waarom lezen mensen hier zo graag over?

“We voelen aan dat er iets enorms aan het veranderen is in de grote steden. Yuppificatie, gentrificatie, internationalisering, nieuwe horeca. Ik denk dat ik duiding geef aan dat gevoel van: wat is er aan de hand in de Randstad?”

Jij behoort tot de havermelkelite en kijkt er tegelijkertijd van een afstand naar.

“De scheidslijn is dun. Ik doe mee met elementen van het yuppenleven, zoals een hot yoga-klasje volgen in een superflashy aesthetic studio of natuurwijn drinken, maar ben ook kritisch op de monocultuur die het voortbrengt. Iedereen draagt dezelfde kleding en gaat naar dezelfde restaurants, terwijl Amsterdam traditioneel gezien juist draaide om individuele expressie.”