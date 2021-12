Joris Bijdendijk helpt in de keuken: zo ontkurk je de champagne (met een sabel!)

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: sabreren, het ontkurken van de champagne.

Het enige wat je écht moet weten om dit jaar goed af te sluiten en achter je te laten, is hoe je zo stijlvol mogelijk je champagneflessen ontkurkt. Bij voorkeur met een sabel, op 200 kilometer per uur!

De basisregels van de sabreur

Sabreren is met een sabel de kop van je champagnefles afslaan – met kurk en glas, maar perfect zonder glassplinters. Daarvoor dient de fles champagne goed gekoeld te zijn. Door en door, rond de 6 graden. Daardoor neemt de druk af en breekt het glas beter. Is de fles veel kouder dan dat, dan kan ie onprettig breken.

Vervolgens haal je het zilverfolie van de fles. Dat Ferrero Rocher-papiertje moet volledig van de hals verwijderd zijn. En ook de muselet, dat is het ijzerdraadje dat de kurk op de fles houdt. Stop de duim in de ziel onder de fles en laad de rest van de fles op je vier overige vingers rusten.

We zoeken nu met een sabel of de achterkant (botte kant) van een wat zwaarder koksmes naar de zwakke plek in het glas. De gietnaad leidt ons naar die plek, oftewel: de naad waar de twee wijnfleshelften op elkaar zijn gekomen. Laat de sabel een paar keer langs de gietnaad glijden richting de kurk om te kijken of je geen hobbels tegenkomt. Je gaat dus niet recht over de naad heen, maar er vlak langs. Als de naad glad is, gaan we pángen. Anders probeer je de andere kant van de naad of de naad aan de andere kant van de fles.

Pangen maar

Zorg dat minstens vijf meter voor je alles en iedereen buiten het schietveld staat. Laat nu met een aanloopje de sabel met een beetje vaart over de fles richting de kurk glijden in een swingende beweging. Páng! Schenken maar, gelukkig is het een nieuw jaar.

