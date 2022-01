Joris Bijdendijk helpt in de keuken: zo maak je driekoningentaart

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: galettes des rois, oftewel: driekoningentaart.

Aan de galette des rois herken ik elk jaar dat het 6 januari is. De driekoningentaart is in Frankrijk omstreeks die datum overal te krijgen, maar hier niet echt. Thuis maken wij ’m het hele jaar door. En eigenlijk vaker ná 6 januari, want dan verlangen we er vaak het meest naar. Een beetje zoals de oliebol die na 1 januari niet meer te krijgen is.

Taarttraditie

Driekoningentaart is een soort zoete pastei die van buiten bestaat uit bladerdeeg en van binnen uit spijs. Ergens zit een ‘feve’ verstopt, een gedroogde tuinboon. Tegenwoordig is het vaak een amandel; iets fijner als je die tussen je kiezen tegenkomt. Of zelfs kleine keramieken speelgoedjes, die zijn dan weer niet zo fijn om op te kauwen.

De traditie wil dat de jongste thuis onder de tafel mag zitten en bepaalt wie de punt krijgt die boven tafel wordt afgesneden. Degene die het stuk krijgt met de verstopte amandel, feve of het speelgoedje is de koning. Deze persoon kroont zich met het papieren kroontje dat je erbij krijgt. Tenminste, als je de taart hebt gekocht. Zelf maken is heel goed te doen en vooral: heel lekker!

Amandelspijs maken

Hoe je bladerdeeg maakt, heb ik hier al eens uitgelegd. De amandelspijs maak je zo: gelijke delen suiker, de aller-allerbeste amandelen zonder schil, wat citroensap en ei. Doe alles in de keukenmachine en hak tot een kneedbaar geheel. Naast ingrediënten van de beste kwaliteit is het voor echt goede amandelspijs belangrijk om het mengsel even te laten rijpen. Minimaal vier dagen ingewikkeld in trekfolie, maar twee weken is aan te raden. Goed vooruitplannen dus.

Lekker smeuïg

Amandelspijs vermengen we met banketbakkersroom (die maak je makkelijk zelf, zie mijn eerdere artikel) om ’m lekker smeuïg te krijgen voordat we het deeg ermee te vullen. Gebruik een mes om een patroon te maken op het deeg en bak af in de oven op 200 graden heteluchtstand in circa 30 minuten – totdat ie goudbruin is. Even laten afkoelen en direct serveren.

