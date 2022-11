Joris Bijdendijk helpt in de keuken: zo kook je bonen perfect gaar

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: bonen koken.

De beste peulvruchten in Nederland komen van de familie Smak uit Lutjewinkel. Ze telen witte, bruine en kievitsbonen, maar bijvoorbeeld ook de bijzondere Wieringerboon, op zwarte kleigrond in West-Friesland. Om de peulvruchten natuurlijk te drogen worden ze op ruiters gelegd. Een ruiter bestaat uit drie lange stokken die vanboven aan elkaar vastzitten. Je zet ze als een soort tentje neer. Onderop bevestig je nog eens drie stokken horizontaal. Daar kan je dan de bonen die uit de grond worden gehaald op leggen om te drogen. Er staan dan prachtig van die rijtjes op het veld. Na het ruiteren komt het oogsten en het schonen van de bonen.

Aan de kook

Dat was even de akkerbouw, maar dan het koken. Waar het eigenlijk allemaal om gaat is dat die droge boon vocht absorbeert. Pas dan kan de boon garen. Het vocht moet door het velletje binnen zien te komen en dan geduldig wachten tot het zetmeel het water heeft geabsorbeerd. Hard water (met veel calcium en magnesium) versterkt dat velletje en vertraagt het kookproces dus. Hetzelfde gebeurt bij zuur water. Suiker maakt de celwand sterker en vertraagt eveneens het kookproces. Hoog in de bergen ben je veel langer bezig, door het drukverschil. En een warme, droge zomer zorgt ook nog eens voor een keiharde boon. Wat werkt dan wel? Door lang genoeg te weken verkort je de kooktijd met zo’n 25 procent.

Perfecte boon

Los 20 gram zout per liter op in koud water en week daarin de droge bonen een nacht – wellen in een pekelwatertje is het beste. Gebruik dubbel zoveel water als bonen, dus 2 liter water op 1 kilo boon.

Giet de volgende dag het overtollige water af, doe de bonen in een ovenschaal en giet er bouillon of water op, nu zonder zout toe te voegen. Dek die compleet af met aluminiumfolie. Zet de ovenschaal in een oven op 130 graden en check na 1,5 uur. Als ze nog niet gaar zijn, dan weer afdekken en een halfuur langer. De bonen zullen perfect blijven.

