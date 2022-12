Joris Bijdendijk helpt in de keuken: zo hou je je feestmaal warm

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week is hij aan het opwarmen voor de feestdagen.

Sinterklaas is het land nog niet uit of we hebben het alweer over het kerstdiner. Stress! Voor de thuiskoks in ieder geval. Want die willen zelf ook lekker aan tafel zitten. Zonder dat de mooie maaltijd verbrandt of te gaar wordt. Dus deze week de vraag: hoe hou je eten warm zonder dat het verpietert, terwijl je de gasten verwelkomt en vermaakt?

Inkoppertje

Oké, er zijn heel makkelijke wegen. Eten bestellen, uit eten gaan, een privékok. Maar daar hebben we het nu niet over. Je bent een doe-het-zelver en kookt hoogstpersoonlijk voor je gasten. Dat vergt enige studie om tot het juiste menu te komen. Maar er zijn een paar trucs die je altijd veilig kunt toepassen. De top drie:

1. Au bain-marie

Boven op een pan met een klein laagje dampend heet water op laag vuur zet je een passende kom die het water niet raakt. Hierin kun je soep, puree, saus of iets anders dat enigszins vloeibaar of ‘pureërig’ is perfect warm houden met de stoom. Verbranden zal het niet, zolang er nog water onder in de pan zit.

2. Oven

Die perfecte Wellington, Kulibiak of geroosterde knolselderij in zoutkorst: het scheelt een hele hoop stress als die al af is voor je aan tafel gaat. Afgebakken dus en enigszins afgekoeld, zodat het werkstuk niet van binnen doorgaart. Die planning en voorbereiding noemen we mise-en-place. Zet de oven vervolgens op 50 graden. Daar kun je zonder stress je pièce de résistance nog even in laten wachten.

3. Regeneren

Heel makkelijk: gewoon opwarmen. Je kan prima je aardappelen of spruitjes ’s middags al gekookt hebben en ’s avonds opwarmen. Een stoompan is ideaal en dan gaat het razendsnel. Of laat de groenten nog even in heet water plonzen. Gebruik desnoods de magnetron. Alles voor een stressloze avond. Het is ook jouw feestdiner.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.