Joris Bijdendijk helpt in de keuken: welke koffie past bij jou?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: welke koffie moet je kiezen?

Even over koffie. In de supermarkt of de koffiespeciaalzaak kun je best onder de indruk raken van de vele soorten. Om te weten welke je moet kiezen, moet je ontdekken wat jouw smaak is. Een beetje basiskennis is dan wel handig. Daarom hier in vogelvlucht de elementen die de smaak van je kopje beïnvloeden.

Robusta of arabica?

Er zijn veel soorten koffiebonen, maar voor het gemak onderscheid ik er twee. Robusta groeit in wat lager gelegen gebieden en heeft meer bittere tonen. Arabica groeit in hogere gebieden, is verfijnder en heeft meer fruittonen. Naast het type en terroir heeft ook het drogen van de boon veel invloed op de smaak. Dat fermentatieproces geeft ons een groene boon.

Branden

Die boon moet gebrand worden. Dat kan op hoge en lage temperaturen. En je kunt er kort of lang de tijd voor nemen. Al die zaken hebben veel invloed op de smaak. Hoe donkerder gebrand, hoe meer bitter-, spicy- en karameltonen. Lichter betekent meer fruit en citrus. Aan de brander om de juiste tonen naar boven te halen.

Koffiezetten

Wat voor machine je ook hebt, de boon moet gemalen worden. Ook hier kun je weer veel invloed uitoefenen op de smaak. Je kunt kiezen voor een fijne of grove maling. En hoe heet is het water dat op de koffie wordt gegoten, hoe lang is het in contact met de koffie?

Als je echt doorslaat in smaakprofielen, kun je er wel honderd onderscheiden. Voor het gemak zou ik een paar hoofdlijnen onthouden. Donker of licht gebrand tegenover bittere of fruitige koffie.

Doe voor het gemak thuis eens een een­voudige proeverij, met koffie uit verschillende smaakprofielen. Zo kom je er achter wat bij jou past. Mijn keuze? In de ochtend ga ik voor een medium gebrande ronde kop filterkoffie, later in de ochtend een espresso en na de lunch een americano.

