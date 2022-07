Joris Bijdendijk helpt in de keuken: welke kleur heeft een citroen?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: de lekkerste citroen is groen!

Als je dit leest, denk je vast dat ik gek geworden ben. Ben ik niet! En ik ben ook niet in de war met een limoen.

Afgelopen jaar mocht ik met Taco ­Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, op pad om een prachtige serie te maken over, je raadt het al, kunst en eten. Zondag staat de eerste aflevering van De kok en de directeur op het menu, waarin we afreizen naar Sicilië. En ik kan je vast één ding verklappen: een citroen is groen!

Hoe zit dat?

Een groene citroen is een citroen die de winter nog niet heeft meegemaakt en zo’n 6 maanden jong is. Dan heb ik het wel over een plek waar de winters niet zo koud worden: Sicilië dus. Oorspronkelijk komen citroenen daar trouwens niet vandaan. Ze zijn afkomstig uit Zuid-Oost Azië. Maar het klimaat rondom de Middellandse Zee leent zich perfect voor een goede citrusvrucht. Tussen juli en september zijn ze er op hun best.

Ontgroening

Je zou kunnen zeggen dat wij in Nederland in feite altijd ‘oude’ citroenen kopen, althans wanneer ze al geel zijn geworden. Ik heb mij laten vertellen dat er vroeger ook weleens geel gemaakte citroenen op de markt waren. Ze werden ontgroend met goedjes die nu niet meer mogen. Puur en alleen omdat dat het beeld is dat wij van citroen hebben.

We zijn hier zo gewend aan het idee dat ze geel zijn, dat niemand je zou geloven als je zegt dat een groene citroen lekkerder is. Maar geloof me, ik heb me geel en groen geproefd aan die dingen en een groene is veel geuriger, frisser en zuurder. Vooral de schil is heerlijk! Dat betekent trouwens niet dat gele niet lekker zijn!

