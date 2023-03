Joris Bijdendijk helpt in de keuken: welke garde is de beste?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: de vele, en soms hilarische, soorten gardes.

Van mevrouw Klein-Penters uit Aalten kreeg ik een vraag over gardes. Zij vond ooit een bijzondere, met ‘een paar sprieten van verschillende lengte, aan iedere spriet een bolletje’ en schafte die aan voor de hele familie. Over gardes is veel te vertellen: over vaatwasbestendigheid, balans, materiaal, prijs – en veel onzin. Dat laatste vooral als je internet afstruint op zoek naar de ‘ideale’ garde.

Van ballon tot bolletjes

Toch vond ik het leuk dat ik maar liefst acht soorten vond die in mijn ogen de moeite waard zijn te benoemen – al betwijfel ik echt of er zo veel verschil tussen is dat je acht gardes in huis zou moeten halen. Als je twee eetstokjes iets uit elkaar houdt en daarmee klopt, kom je ook heel ver. Komen ze.

De ballongarde is ovaalvormig, ligt in de meeste laatjes. Handig om mee op te kloppen. De platte garde, niet bol dus, is ook geschikt om te kloppen en bereikt de hoekjes in een steelpan. Een eierklutser heeft een spiraal die je op en neer kunt bewegen – een neefje van de spiraalgarde die dan geen verticale, maar een horizontale spiraaldraad heeft. Vaak gebruikt om melk en dressings op te kloppen. Een siliconengarde beschadigt de teflonlaag in pannen minder snel; die kun je dus overslaan als je toch geen anti-aanbakpan in huis hebt. Tot slot de bolletjesgarde van mevrouw Klein-Penters: metalen draden met bolletjes die aan de uiteindes bungelen, waardoor er meer tromgeroffel uit de beslagkom klinkt. Verder… handig om mee op te kloppen of je hoofd mee te masseren.

De specials

Dan vond ik nog de duoklopper en een semi-automatische garde. Schijnen sneller resultaat te geven. Die duoklopper is echt hilarisch: een soort garde in een garde om twee keer zo snel te zijn. Dan ben je dus aan een decilitertje slagroom 30 seconden kwijt in plaats van een minuut.

