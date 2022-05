Joris Bijdendijk helpt in de keuken: welke aardbeien hebben de meeste smaak?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: zomerkoninkjes.

Volgens mij zijn we allemaal wel toe aan de zomer. Vaak hebben we het over de vier seizoenen, maar het is echt niet zo dat van de ene op andere dag er ineens geen appels meer aan de boom hangen.

Als iets ‘in het seizoen’ is, zegt dat wat over de verkrijgbaarheid van een product in een bepaalde periode, en wanneer dat product op z’n best zou moeten zijn.

De vijf seizoenen

Zelf werk ik altijd vanuit het idee van vijf seizoenen: lente, voorzomer, zomer, herfst en winter. Elk seizoen heeft zo zijn specialiteit. Maar in onze zonnige maanden is het aanbod bijna twee keer zo groot als in de andere maanden. De zomer heeft dus zo’n rijk aanbod dat het moeilijk is dit als één seizoen te zien. Om die reden deel ik de zomer in tweeën – zie de voorzomer als een soort voorpret.

Het kan trouwens nog veel extremer: in Japan onderscheidt men maar liefst 72 microseizoenen. Laten wij het nu eenvoudig houden: het is lente – voor het gemak rekenen we daar maart, april en mei toe. De lente brengt ons onder andere heerlijke asperges, morilles en aardbeien. Over die laatste wilde ik een tip delen.

Kneuzen

Aardbeien – schijnvruchten, want de zaadjes zitten aan de buitenkant – kunnen ongelooflijk lekker smaken en soms ook níet smaken. Zomerkoninkjes, zoals ze ook wel genoemd worden, moeten rijpen aan de plant en geurig zijn. Ik vind vaak dat gekneusde aardbeien nog meer smaak hebben – licht verwarmen, schudden en een beetje suiker toevoegen maakt een wereld van verschil. Volledig onrijpe aardbeien kunnen ook heel lekker zijn. Maar die gebruik je dan meer als een groene appel. Ze geven een frisse knapperigheid aan een gerecht. Kies je voor zoet, weet dan dat je een geurloze aardbei moet laten liggen.

