Joris Bijdendijk helpt in de keuken: weg met die dieetboeken!

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: heb je die dieetboeken wel echt nodig?

Dieetboeken blijven maar scoren, jaar in jaar uit. En waarschijnlijk extra goed in januari, wanneer iedereen goede voornemens heeft. Ik heb er nog nooit een gelezen, maar volgens mij is het allemaal enigszins samen te vatten in een simpele formule: verbrand meer calorieën dan je binnenkrijgt en je verliest gewicht.

Tenminste, zo doe ik het. Want in september en oktober ren ik nog vrolijk de Dam tot Damloop en een halve marathon, maar in de decembermaand kom ik zomaar 5 procent aan. Elk jaar wéér. Tijdens de feestdagen geniet ik van het leven. En ja, dan vliegen de kilootjes er snel aan.

Boter? Ja! Mayo? Ja!

Weer back in shape komen, doe ik zo. Ik begin de dag om acht uur met een flinke bak overnight oat, die ik net zo lekker maak als ik wil. Bijvoorbeeld met vers en gedroogd fruit, lijnzaad, kokosklapper en wat kaneel.

Tussen elf en twaalf krijg ik trek en eet ik twee stuks fruit, om half vijf dineer ik. Mijn regel is dat ik wel van het leven wil genieten en dan dus eet wat ik maar wil. Boter? Ja hoor. Mayo? Ja hoor.

Als ik ’s avond nog trek krijg, eet ik een stuk komkommer met sambal of iets dergelijks. Echt calorieën tellen doe ik niet, maar ik hou die snack licht.

Liefst geen alcohol

Dit schema hou ik zes dagen aan met zo min mogelijk (liefst geen) alcohol. En op zondag beloon ik mezelf met een dag vol lekker eten en drinken.

Met dit schema ben ik binnen een paar weken weer van mijn 5 procent af en begint het rennen weer. Doe ermee wat je wilt. Het scheelt je misschien het kopen én lezen van een heel dieetboek.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.