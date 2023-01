Joris Bijdendijk helpt in de keuken: wat zijn de beste restjesgerechten?

Het jaar was nog niet begonnen of de eerste detox-, afslank- en dry january-voornemens gonsden alweer rond. Wat is dat toch met die, al dan niet valse, beloftes aan jezelf aan het begin van het jaar? Volgens mij kun je het jaar veel beter smaakvol beginnen, want dat is goed voor het moreel. Ik eet op 1 januari altijd Chinees. Als het even kan bij mijn favoriet: Taste of culture. Maar al dat feesteten zorgt vaak ook voor volle koelkasten en diepvriezen met leftovers. Wat zijn de beste restjesgerechten?

Soep

Het eenpansgerecht bij uitstek, dat zich perfect leent voor het opmaken van restjes. De macaroni wordt minestrone, de stukjes kalkoen passen in een bouillon. En de oude schorseneren, knolselderij of pastinaken kunnen met wat knoflook, melk en boter prima omgedoopt worden tot velouté.

Parmentier

Eigenlijk hachis parmentier, gehakt parmentier. Een eenvoudig maar lekker Frans recept, vernoemd naar de man die de aardappel populair maakte in Frankrijk. Normaal gesproken doe ik uitgebakken gehakt in een ovenschaal met gestoofde prei en dan aardappelpuree erop, gegratineerd met kaas. Maar hierop kan je natuurlijk eindeloos variëren. Alle overgebleven stukjes vis of vlees kunnen het gehakt vervangen. En ook de puree van aardappel kan vervangen worden door een andere puree of zelfs door pasta. Geraspte kaas erbovenop en dan even onder de grill. Klaar. Weer wat restjes verwerkt.

Brood

Brood blijft ook vaak over. Maak er wentelteefjes van, croutons, crumble of doe het zelfs in de soep. Brood kan altijd verwerkt worden tot iets lekkers. Wentelteefjes kun je overigens ook van croissants maken; extra lekker. En vergeet de broodpudding niet. Meng daarvoor melk, eieren en suiker met wat boter. Dip het brood hierin, rangschik in een cakeblik en bak de pudding in de oven op 180 graden tot hij gaar is. Easy.

Salades

Tot slot kan die hele lade vol charcuterie of groenten altijd nog tot salade gemaakt worden. Huzarensalade, een variant op de caesar, jachtsalade of niçoise. Hiermee kun je helemaal losgaan.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.