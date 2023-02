Joris Bijdendijk helpt in de keuken: wat te doen met miso?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: uitleg over umami in het algemeen en miso in het bijzonder.

Lidy Schoon vroeg me naar miso. Ze is er al een tijdje mee aan het stoeien, schrijft ze, maar vindt het nog altijd niet echt lekker.

Wat is miso ook al weer? Miso komt uit de Japanse keuken en is net als veel smaakvolle etenswaren een gefermenteerd goedje. Het wordt gemaakt van soja­bonen, zout en koji – rijst, gerst of sojabonen waarop de kojischimmel is gegroeid. Dat schimmeltje zorgt ervoor dat de eiwitten afbreken en daar komen heer­lijke smaakjes bij vrij, waarvan umami de belangrijkste is: de vijfde basissmaak naast zoet, zuur, zout en bitter.

Umami

Net zoals een primaire kleur moeilijk te omschrijven is, geldt dat ook voor de basissmaken. De enige manier om umami echt goed te leren herkennen, is door heel veel te proeven. Mooie rijpe ham heeft veel umami, evenals gerijpte kaas. De kristallen in een oude Goudse zijn bijvoorbeeld puur umami. Net als bouillon en sojasaus. En zo zijn er nog veel meer ingrediënten te noemen die veel umami hebben.

Verwar umami niet met zout. Wel zit er vaak zout in umamirijke ingrediënten, bijvoorbeeld in kaas en droge ham. Umami is een soort hartigheid die je in je hele mond ervaart, en niet per se op één aangewezen plek zoals dat met die andere basissmaken vaak het geval is.

Dat zout in die producten is vaak nodig om het te conserveren, want het duurt soms even voor umami ontstaat. Dat is ook het geval bij miso, dat tijd nodig heeft om te rijpen en lekker te worden.

Grappig genoeg is de letterlijke betekenis van umami ‘heerlijkheid’. Het geeft diepte en smaak aan gerechten. Als een bouillon bijvoorbeeld geen umami heeft, zul je die al snel waterig vinden. Miso is daar een antwoord op. Schep dus voortaan altijd een beetje miso door de soep.

