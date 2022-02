Joris Bijdendijk helpt in de keuken: wat te doen met jonge dennentoppen?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: wat kun je doen met de kerstboom waaruit jonge dennentoppen groeien?

Mijn vader verzon vroeger constant nieuwe projecten. Dat liep weleens uit de hand. Rondom de boerderij van mijn ouders in de Belgische Ardennen stonden veel kerst­bomen. Wanneer die groot genoeg waren, kapten en verkochten we ze. Dat werd een handeltje – of eigenlijk gewoon een handel. Jarenlang hadden we naast onze tuin een kerstbomenplantage genaamd Salmplant. In de toptijd besloeg die 135 hectare, waar 1,1 ­miljoen kerstbomen op stonden. Ter illustratie: dat zijn drie ­Vondelparken bij elkaar.

Ik moet daar altijd aan denken als ik de afgedankte kerstbomen in januari weer op straat zie liggen. Afgelopen kerst had ik voor het eerst in lange tijd eens een kerstboom met een echt goede kluit. Oftewel: eentje die ook daadwerkelijk in leven blijft. En aangezien de boom lekker warm binnen staat, schieten er nu al verse toppen uit de takken.

Potje in de koelkast

Die toppen zijn lichtgroen, bijna geel, en heel lekker en mals! Ze smaken bijna citrusachtig. Met een vol potje in de koelkast kun je thuis prima een jaar vooruit. Al moeten de toppen wel netjes worden geconserveerd. Daarvoor heb je in ieder geval een weckpot nodig. Je kunt kiezen tussen conserveren in suikersiroop, op olie, in zuur of in zout, maar ik raad vooral die eerste twee aan. Super easy.

Maar hoe dan?

Knip van je thuiskerstboompje de jonge, lichtgroene topjes. Doe ze in een weckpot en overgiet met neutrale olie of met dikke suikersiroop. Zet een weekje buiten en daarna pas in de koelkast. Je hebt er het hele jaar plezier van. Verwarmen vind ik zelf niet eens nodig. De siroop is heel lekker in de thee, over de yoghurt of op een dessert (met chocolade bijvoorbeeld). En de olie heerlijk in een pasta of over geroosterd vlees.

