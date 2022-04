Joris Bijdendijk helpt in de keuken: wat kun je doen met (Nederlandse) vanille?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: hoe ga je het best om met vanillepeulen?

In Rijks zijn wij altijd op zoek naar mooie ingrediënten van Nederlandse bodem. Ik zeg er altijd bij dat ik specerijen die niet in Nederland groeien toch ook graag gebruik. Zoals vanille. Althans, vanille groeide vroeger niet in Nederland. Tegenwoordig wel. En het is nog best lekker ook.

Verpakken per stuk

Laatst kreeg ik een vanillepeul van Nederlandse bodem. Vanille is een geliefd product in keukens, alleen wordt helaas vaak een imitatie-, nep- of chemische versie van het mooie product gebruikt. Ook is het best lastig gewoon één peul te kopen voor thuis, die dan ook nog van goede kwaliteit is. De supermarktpeultjes die per stuk ­verpakt zijn, zijn vaak uitgedroogd. Als je genoodzaakt bent een grote berg peulen te kopen, verpak ze dan luchtdicht per stuk. En deel ze met de buren, zodat ze snel gebruikt worden.

Vanille leent zich goed voor zoete gerechten, maar past ook net zo goed in hartige gerechten. Bijvoorbeeld in boter – over schaal- of schelpdieren heen.

Hoe haal je de merg eruit?

De merg haal je uit de peul door met een puntig mesje de peul over de hele lengte in te snijden. Dan met de botte kant van het mes de merg eruit schrapen en direct in je gerecht verwerken. De leeggeschraapte peul kan worden meegekookt of in suiker of zout worden bewaard: zo kan de peul zijn smaak nog afgeven.

Vegan kooktip

Ik maakte laatst een soort vegan custard door pastinaak te schillen, te snijden en te koken. Vervolgens mixte ik dit in een blender met vanillemerg en koolzaadolie. Er zat voldoende suiker in de groenten, dus ik hoefde niet extra toe te voegen – dubbel scoren.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.