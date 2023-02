Joris Bijdendijk helpt in de keuken: wat is het verschil tussen verse en droge knoflook?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: knoflook.

Knoflook en ui: twee vriendjes die in mijn keukens en bijna al mijn gerechten onmisbaar zijn. Vooral met knoflook zijn een paar bijzondere dingen aan de hand.

Alle supermarkten verkopen het wel, maar ondanks dat het bolgewas gewoon in Nederland groeit, zien we zelden dat de knoflook ook daadwerkelijk uit Nederland komt. Nederland exporteert vaak alle lekker dingen. En daarvoor in de plaats importeren we minder lekkere dingen – maar die zijn dan wel heel goedkoop. In feite leg ik hiermee de hele geschiedenis van onze eetcultuur uit. Maar we gingen het over knoflook hebben.

Droog of vers

De meeste knoflook in de schappen komt uit China, en er wordt ook nog wat geïmporteerd uit Spanje en Frankrijk. Voor het gemak onderscheiden we even twee soorten: droge en verse. Die droge bollen knoflook die heel wit zijn, kunnen zomaar twee jaar oud zijn. Dat heeft te maken met de droogtijd en alle tijd die het vervolgens nodig heeft om in jouw uienmandje terecht te komen.

Door de zeef

Verse knoflook komt als het ware direct van het land – in Nederland is dat zo rond mei/juni. Je herkent hem aan de lange groene stengel bovenop. Zo’n knoflook smaakt heel anders dan de scherpe gedroogde. Verse knoflook hoef je in principe niet te pellen. Die snij je met huid en haar fijn en verwerk je dan in je gerechten. Maak er bijvoorbeeld eens een mooie soep mee: lekker mee laten trekken in de room tot deze mooi gaar is en dan door een zeef duwen om alle sappen eruit te krijgen. Heerlijk.

Kleine tip

Wil je bij de gedroogde knoflook de zoetere tonen naar boven halen, dan is het aan te raden om de gepelde teentjes in olie op te zetten en op heel laag vuur gaar te laten pruttelen. Die geconfijte teentjes lenen zich perfect om uit te smeren op toast of een stukje gebraad.

