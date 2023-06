Joris Bijdendijk helpt in de keuken: wat is het verschil tussen stokvis en gezouten vis?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: stokvis versus gezouten vis.

Kookjournalist Diny Schouten belde mij van de week met de vraag of ik weleens met stokvis kookte. Ik begon enthousiast te vertellen dat ik ermee had leren koken van Ira Kip, die mij heri heri leerde maken.

Eén keer opkoken in koud water, dan afgieten en dan nog eens koken tot je er voldoende zout uit hebt gekookt. Dan de vis pluizen, oftewel: helemaal uit elkaar pulken tot losse vezeltjes die je dan weer verder kunt bereiden tot die heerlijke substantie die op gefrituurde cassave gaat of bij de heri heri. Een echte, onweerstaanbare smaakbom.

Johannes van Dam

Maar nee, dat is geen stokvis! Ik maakte de klassieke fout. Johannes van Dam kon zich er vroeger al enorm over opwinden. Stokvis is geen gezouten vis, het zijn kabeljauwen die in het hoge noorden aan de koude ­droge lucht worden gedroogd zonder zout. Ze hangen getweeën aan de stok en worden keihard. Het lijkt wel een stuk hout. Je moet er met een hamer op beuken om de structuur los te krijgen voordat je er überhaupt mee aan de slag kan in de keuken. Een techniek waar ik me de komende maanden eens even in ga verdiepen. Het schijnt echt Amsterdams eten geweest te zijn.

Brandade zonder aardappel

Die gezouten vis kwam meer uit het zuiden, waar geen koude lucht was om te drogen, maar wél zout. Daar zie je het nog steeds veel op markten. In Nederland is het gelukkig ook nog volop te koop, en voor de kenner een ware delicatesse. Het is ook ideaal om brandade mee te maken, de puree met olijfolie, soms wat melk en lekker veel knoflook. Ik was altijd in de veronderstelling dat er aardappelpuree doorheen moest, maar de oudste recepten die ik tegenkwam gaan helemaal niet over aardappel en houden het puur bij de vis met vetstof.

Ik koop mijn klipvis bij de tropische supermarkten aan de Bijlmerdreef of Pacomer aan de Gerard Doustraat, of toko’s en Turkse supermarktjes. Er zijn geen winkels die stokvis verkopen, het is te krijgen via stokvisonline.nl.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.