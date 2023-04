Joris Bijdendijk helpt in de keuken: wat is beter, gas of inductie?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken.

Een houtfikkie stoken en dan een pan in het vuur leggen, dat is voor mij persoonlijk nog het meest genieten. Maar handig is het verder niet, dus waarop kook je dan het beste?

Gas

Thuis koken de meeste mensen op een andere manier dan op houtvuur. Ouderwets op gas bijvoorbeeld. Daar zitten voor- en nadelen aan. Koken op gas is met nor­male gasprijzen best betaalbaar. Je hebt die vlam zo aan, maar alles dat je bovenop die vlam zet, wordt loeiheet en de keuken warmt ook enorm op. Bovendien is je fornuis minder makkelijk schoon te maken als je op gas kookt.

Vroeger stond er in de keukens waar ik werkte de hele dag een gasvlam aan onder een dikke stalen plaat. Die plaat was gloeiend heet en daar stonden de pannen op te pruttelen. Je kunt je voorstellen dat er met die hitteoverdracht veel energie verloren ging. Keukens die dat nog doen, zijn niet heel milieubewust bezig; stoken op aardgas is dat per definitie niet en de bron raakt ooit uitgeput.

Inductie

In mijn restaurants kook ik al meer dan twintig jaar op inductie. Ik kan me de overstap nog goed herinneren. Afgezien van het aanschaffen van een nieuwe pannenset was het ook gewoon echt anders koken en plannen. Minder ruimte om pannen neer te zetten, maar veel sneller en preciezer. Ook ga je per definitie veel efficiënter om met de energie die je verbruikt. En… de keuken werd niet warm. In de winter moesten we soms zelfs een verwarming neerzetten. Het voordeel van inductie is ook dat je de platen makkelijk schoonmaakt. Wel is zo’n plaat vrij kostbaar. Maar ik zou nooit meer anders willen, behalve dan dat ik op houtvuur koken nog steeds het mooiste vind.

Vergeet de keramische plaat. Zo’n glasplaat met verwarmingselementen waarvoor je geen aparte pannen nodig hebt, is het net niet. Niet efficiënt en het wordt alsnog loeiheet. Het scheelt alleen in schoonmaken.

