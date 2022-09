Joris Bijdendijk helpt in de keuken: wanneer is courgette giftig?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: hoe een giftige pompoen of courgette op je bord kan belanden.

Lezer Alexander vroeg me: kan courgette bitter zijn? Want, schrijft hij, onlangs maakte zijn vrouw courgettesoep die een bittere smaak had. “Niet eten, deze courgette en soep zijn giftig!” riep zijn tafelgast. En dat kan kloppen. Zelf heb ik het nooit meegemaakt, maar er zijn courgettes en pompoenen die giftig zijn. Het gaat dan om de giftige stof cucurbitacine.

Hoe weet je of je courgette giftig is?

De groenten die je in de winkel of op de markt koopt, zijn veilig. Maar bij eigen kweek kan het misgaan. Dat had mijn goede vriendin Nadia Zerouali ook een keer, met haar prachtige pompoenbloemen uit eigen tuin. Dat zit zo. Het kan zijn dat er een giftige pompoen in de buurt groeit, een sierpompoen bijvoorbeeld. Sierpompoenen zijn niet om te eten – nu weet je waarom.

Als bijen bezig zijn nectar te verzamelen, bevruchten ze direct ook de bloemen met het stuifmeel dat ze van bloem naar bloem dragen. Daarbij kan het gebeuren dat een niet-giftige bloem wordt bevrucht met stuifmeel van een giftige soort. Hierdoor ontstaan zaden die pompoenen geven die niet te onderscheiden zijn van giftige soorten. In je moestuin of volkstuin oogst je vervolgens trots je groenten en die kook je tot iets lekkers. Maar voordat je het weet, krijg je verschrikkelijke last van je buik.

Hoe ernstig is dat?

Je kunt er goed ziek van worden. Symptomen kunnen snel optreden na het eten van slechts een klein hapje. Vaak begint het met misselijkheid, buikpijn, buikkrampen, overgeven en diarree. Als je dat merkt, is het nuttig om goed te blijven drinken. Zodra je symptomen krijgt, snel je direct naar een huisarts. En wees gewaarschuwd: een bittere courgette of pompoen spuug je uit en laat je lekker staan.

