Joris Bijdendijk helpt in de keuken: waarom wordt koude bouillon gelei?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: gelatine en bouillon.

Lezer Caroline (niet van de BBB) stuurde een vraag over gelatine in bouillon. Hoewel ze de bouillon vrijwel altijd op dezelfde manier maakt, is die de ene keer bij afkoelen wel lobbig en de andere keer niet. Haar vraag: hoe krijg ik mijn bouillon optimaal?

Makkelijk of moeilijk oplosbaar

Gelatine komt uit collageen, en dat zit in de zenen in vlees, en in vis. Het houdt spieren, pezen, botten en de huid stevig. Collageen lost – in tegenstelling tot spierweefsel – bij verhitting op in water. Dat gebeurt vanaf ongeveer 60 graden. Afhankelijk van het dier, de leeftijd en hoe hard de spieren gewerkt hebben is het collageen makkelijk of moeilijk oplosbaar. Bij jonge dieren gaat het makkelijker dan bij een oud dier dat flink heeft gebuffeld. Hoe hoger de temperatuur van het vlees, hoe meer gelatine oplost in het water. Soms is het collageen te stevig om volledig op te lossen. In botten en huid zit het meeste collageen, daar krijg je dus vooral lobbige bouillon van. Maar geen smaak.

Smaak

Een kleine les tussendoor van een oplettende lezer: smakelijk zeg je van eten, smaakvol van een inrichting of een mooi gedekte tafel. Ik had beloofd het door te geven. Voor nu heb ik het dus niet over smaakvol, maar over de volle smaak van bouillon. Die krijg je dus niet door gelatine, maar van de vleessappen. Hoe kleiner je het vlees voor je bouillon snijdt, hoe sneller de smaak eruit trekt in het water waarmee de bouillon is opgezet. Kip en rund geven duidelijk hun smaak af. Kalf is wat minder dominant en wordt daarom vaak gebruikt voor basisfond.

Vlees is een duur ingrediënt voor sauzen en bouillons, maar geeft de meeste smaak en bijna geen gelatine. Huid en bot is goedkoop. De kunst is om lang genoeg te koken om zowel de smaak als de gewenste hoeveelheid gelatine in je saus of bouillon te krijgen. Hoe je dat het beste doet, bespreek ik volgende week.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.