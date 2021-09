Joris Bijdendijk helpt in de keuken: waarom moeten we de bijen helpen?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: waarom moeten we de bijen helpen?

Ik was laatst zo gelukkig voor de vierde keer in Slovenië te zijn, het land van de honing. Een op de tweehonderd mensen houdt daar bijen. Ook mijn broer is imker en hij kan mij alles vertellen over de bijzondere wezentjes.

Oogsten

Imkers oogsten natuurlijk honing van de honingbijen, maar houden de beestjes ook voor bevruchting in de fruitteelt en bestuiving van gewassen. Zo is een groot deel van ons voedsel afhankelijk van de bij. Bijen produceren nog meer bijzondere producten. Zo zijn de honingraten, de aaneenschakeling van zeshoekige kokertjes waar de larven in groeien en honing wordt opgeslagen, gemaakt van was. Die kunnen wij weer gebruiken om onder andere kaarsen van te maken.

Pollen, hars en sap

Ook halen sommige imkers bijenbrood uit de raten: door de bijen gefermenteerde en aangestampte pollen, afkomstig van de bloemen waar ze op vliegen. Ook propolis is nuttig, een hars dat bijen gebruiken tegen virussen en andere indringers. Propolis wordt door mensen meestal opgelost in alcohol: geen enkele bacterie ter wereld is er resistent tegen. En dan is er koninginnegelei: het sap waarmee de koninginnen en de aanstaanden worden gevoed. Het is rijk aan vetten, suikers, vitamines en eiwitten en een supervoer dat ook voor mensen genezend kan werken. Zelfs het gif van bijen wordt trouwens gebruikt, als medicijn tegen artrose.

Bloemen

De bij is dus eigenlijk een magisch insect, waarvan we nog lang niet alles weten, maar van één ding ben ik inmiddels overtuigd: we moeten ons meer voor hem inzetten. Ik zou iedereen willen oproepen om bloemzaadjes te planten rond de bomen in de straat. Of nog beter: zet bijenhotels neer en word imker. Want bijen helpen ons en wij ­moeten de bijen helpen.

