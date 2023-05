Joris Bijdendijk helpt in de keuken: smaakt mannenvlees anders?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk vlees.

Mannen. Als ik het opschrijf, moet ik denken aan het nummer met die titel van Hang Youth. Luister maar eens, kost je maar 34 seconden. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de vraag: is er verschil tussen mannen- en vrouwenvlees?

Stugger en geuriger

Dat is er zeker. Dat zie je bij hanen, maar ook bij gei­tenbokken, stieren en nog veel meer dieren. Ook in de plantenwereld heb je verschil, bij courgettebloemen bijvoorbeeld: mannenbloemen zitten aan het einde van een steel, vrouwenbloemen aan de vrucht. Die bloemen smaken hetzelfde, dieren vaak niet.

Vrouwenvlees is doorgaans wat zachter. Helemaal als mannendieren wat ouder worden en hormonen gaan werken, kan vlees stugger worden en in sommige gevallen ook geuriger. De een houdt daarvan, de ander niet, maar in de meeste gevallen zijn we gewend aan vlees dat zacht is en geen weerstand biedt. Er wordt zelfs gecastreerd om dat stugge tegen te gaan. Een haan wordt dan een kapoen genoemd, een stier wordt een os, enzovoort. Het is onterecht dat mannelijk vlees minder gewaardeerd wordt. Neem een gerecht als coq au vin, traditioneel gemaakt van haantjes: daarin komt het stuggere vlees goed tot z’n recht.

Voedselsysteem

In Nederland worden dieren vaak met één bepaald doeleinde gefokt: vlees, melk, eieren. Vooral bij melk- en legrassen zijn mannen niet gewenst. Vrouwen zorgen immers voor melk, eieren én het nageslacht.

Maar hoe je het ook wendt of keert, er is 50 procent kans dat een kalf of lam als man wordt geboren en dat er uit een ei een haan kruipt. Dit levende ‘bijproduct’ van boter, kaas en eieren wordt gezien als kostenpost. En dat is zonde.

Door meer mannelijk vlees te eten, krijgen de dieren meer waarde en is er kans dat ze een beter leven hebben. Daar zijn al verschillende initiatieven voor, check maar eens delekkereman.nl.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.