Joris Bijdendijk helpt in de keuken: pasta koken als ware het risotto

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: drie Italiaanse ‘levenslessen’ rond pasta.

Vorige week kookte ik met mijn team bij bevriende ­collega’s bij SanBrite, in de Italiaanse Dolomieten. Een prachtig restaurant, of eigenlijk zijn het er twee: El Brite ligt hoger en is deel van hun boerderij, waar de vader van chef Riki tachtig koeien houdt. Van de melk maken ze in hun tweede restaurant SanBrite kaas, boter en andere lekkere dingen. SanBrite heeft, naast een Michelinster, ook een groene ster. Die laatste heeft El Brite ook, en daarmee hebben ze als enige in Italië twee groene sterren. Die zijn dikverdiend.

Nadat wij zondagavond als eersten een prachtig diner hadden gekookt, was het de beurt aan onze gastheren en -vrouwen. We kregen pastales. In feite waren dat drie levenslessen die ik hier graag met u deel.

Les 1: pasta risottata

Risottata betekent: als risotto bereid. De pasta wordt hierbij opgezet met een klein beetje lekkere bouillon. Telkens als de bouillon verdampt is, of opgenomen door de pasta, gaat er meer bij. Totdat de pasta de juiste garing heeft. Dit geeft een onbeschrijflijk lekkere smaak, stukken lekkerder dan een plas water met zout.

Les 2: mantecare

Vervolgens wordt er een mooie olie aan de pasta toegevoegd. Wij gebruikten knoflook- en peperolie. De truc zit ’m in het eindeloos omschudden van de pasta, waardoor de bouillon de olie echt opneemt. Het emulgeert dan tot een heerlijke saus. Dit lukt niet als je de olie gewoon erbij giet en roert. Mantecare, smeuïg maken, is in mijn keuken vanaf nu essentieel bij pasta maken.

Les 3: scarpetta

Die heerlijke pasta verorbert u natuurlijk met alleen een vork, die u strak tussen wijsvinger en duim laat ronddraaien zodat een nestje pastaslierten opkrult. De goddelijke saus die op het bord achterblijft kan maar op één manier goed gegeten worden (laten liggen is een schande): met een stukje brood als spons veegt u het bord volledig schoon – fare la scarpetta. Ik wil het nooit meer anders.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.