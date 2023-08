Joris Bijdendijk helpt in de keuken: op welke stand moet de oven?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: tijd om onze eigen ovens beter te leren kennen.

Dorrit worstelt met de keuze van de warmte bij bereidingen in de oven. Wanneer is het boven- of onderwarmte, wanneer allebei en in welke gevallen kies je voor hetelucht?

De verschillen

Een heteluchtoven blaast – het klinkt bijna te voor de hand liggend – hete lucht door de oven heen. Het voordeel daarvan is dat de temperatuur nagenoeg overal hetzelfde is en je dus op verschillende hoogtes in de oven tegelijk kan bakken. Je product droogt iets sneller uit, dat kan een voor- of nadeel zijn. En soms blaast deze oven zo hard dat dat invloed heeft op je product. Je koekjes waaien bijvoorbeeld weg. Bij een conven­tionele oven komt de warmte van onder, van boven of van boven en onder tegelijk. Geen gelijkmatige temperaturen. Of dat beter is, hangt af van wat je bakt. Daarvoor heb je dus het recept nodig.

Ken je oven

Toevallig ben ik er deze vakantie nog goed mee de mist ingegaan. Ik ben inmiddels zo gewend aan heteluchtovens; toen ik een kip bakte in een conventionele oven ging dat opeens veel te hard. Ik kende dat oventje nog niet goed genoeg. Dat is dus vast basisregel één: weet waarin je bakt. Dan kom je ook direct op regel twee: meten is weten. Als je echt wil weten hoe warm de oven is, moet je er een thermometer in hangen. En conventionele ovens hebben dan dus ook nog vaak verschillende temperaturen op verschillende hoogtes. Je moet je apparatuur echt leren kennen door er vaker mee te oefenen.

Omrekenen

Als je een recept moet omrekenen van heteluchttemperatuur naar conventioneel of andersom, gebruik dan deze regel: van heteluchtoven naar conventioneel mag je de temperatuur 25 procent hoger zetten dan het recept aangeeft. Van conventioneel naar hetelucht moet je de temperatuur 20 procent lager instellen.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.