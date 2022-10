Joris Bijdendijk helpt in de keuken: mag je paddenstoelen wassen?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: paddenstoelenkwesties.

De herfst is qua weer niet mijn favoriete jaargetijde, maar de kleuren die in de natuur ontstaan zijn prachtig en ook van een aantal seizoensproducten geniet ik volop. Vooral van wilde paddenstoelen. Die zijn echt alleen maar te krijgen als de natuur het toelaat.

Ik zoek zelf ook graag paddenstoelen en pluk dan alleen maar wat ik ken. Maar over wildplukken ga ik verder niets vertellen. Wildplukadvies en hoe te determineren laat ik graag over aan de echte experts, want als je het niet goed doet, kan het best riskant zijn. Wel wil ik graag even stilstaan bij de twee grote paddenstoelenkwesties.

Borstelen of wassen

Er wordt weleens heel moeilijk gedaan over het wassen van paddenstoelen. Het is simpel: je wast ze liever niet, maar als er overal aarde of zand op zit dat je er anders onmogelijk afkrijgt, spoel je de paddenstoel. Want zand tussen je kiezen is het laatste wat je wil. Zo kort mogelijk spoelen, goed laten uitlekken en dan op een theedoek droog laten worden.

Als je zelf paddenstoelen zoekt, zorg dan dat ze zo schoon mogelijk je mandje in gaan, dan heb je als het goed is thuis nauwelijks iets schoon te maken.

Voorstoven

Een te gare paddenstoel is haast onmogelijk. Het werkt dus niet als een stuk vis of vlees. Wel kan een paddenstoel verbranden of uitdrogen. Vooral paddenstoelen die niet heel vlezig zijn, zoals cantharellen of, van dezelfde familie, trompette de la mort. Daarbij kunnen de randjes uitdrogen en donker worden als ze rauw in de hete koekenpan vallen. Deze paddenstoelen laat ik eerst altijd even voorstoven met een drupje water, een klontje boter en zout. Even opkoken met deksel en dan op een zeefje. Het vocht bewaren en later toevoegen.

Als ze eenmaal voorgestoofd zijn, kun je ze direct in bruisende boter bakken met alles dat je lekker vindt. Zouten doe je op het moment dat de paddenstoel in de pan ligt.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.