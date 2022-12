Joris Bijdendijk helpt in de keuken: maak met je restje champagne sabayon of beurre blanc

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: als de prik uit de poepel is.

In voorbereiding op de feestelijke dagen, die dit jaar wellicht wat soberder worden gevierd, zou ik graag vast even stilstaan bij een terugkerende uitdaging. Ik heb het niet over het sabreren van champagneflessen (overigens vorig jaar wel besproken met een hilarisch blooperfilmpje van ondergetekende). Waar ik het wel over heb, zijn die halve flessen champagne – o zo zonde – die de ochtend na het feestje zonder afsluiting buiten de koelkast worden teruggevonden. Of zo’n omgevallen fles naast het bed: zelfs in een horizontale fles zit nog zeker een derde sap, waaraan je je zuurverdiende centjes hebt uitgegeven. Daar kunnen we vast nog wat lekkers van maken.

Twee tips waarmee je uit de voeten kunt zolang je champagne niet geoxideerd is – dan heeft ie echt te lang opengestaan en is is gewoon niet lekker meer.

Sabayon

Voor sabayon kloppen we in een steelpan met dikke bodem of au bain-marie eidooiers luchtig met suiker en in dit geval onze champagnerestjes. Neem bijvoorbeeld 4 dooiers, klop die in koude vorm vast los en voeg daar 4 scheppen suiker aan toe en een hoeveelheid champagne die ongeveer gelijk staat aan twee-maal de hoeveelheid dooiers. Langzaam verhitten en flink opkloppen totdat het mengsel gaar is en net wat stevig blijft staan als je er pieken in trekt met de garde. Direct over je stoofpeertjes of ander fruit serveren.

Beurre blanc

Champagne is helemaal top om beurre blanc mee te maken. En als je dan ook nog oesters overhebt, komt dat nóg beter uit. Ik weet, het klinkt decadent, maar het is zo lekker: gepocheerde oesters met champagne-­beurre blanc.

Spoedcursus beurre blanc: fruit een gesnipperde ui met 1 eetlepel boter aan in een steelpan op mid­delhoog vuur. Zorg dat hij niet kleurt. Blus af met de champagne en laat tot een vijfde inkoken. Roer er met een garde of staafmixer net zoveel boter door tot er een dikke emulsie ontstaat.

