Joris Bijdendijk helpt in de keuken: is wilde zalm beter dan kweekzalm?

Joris Bijdendijk. Beeld Marjolein van Damme

Wat is lekkerder en beter om te kopen, wilde of kweekzalm? Een fishy onderwerp met veel onduidelijkheden.

Wild: fantastisch maar bevroren

Wilde zalm zwemt in de natuur, wordt op een mooie manier gevangen, de zalmstand wordt bijgehouden en het is echt een seizoensvis. Belangrijk is dat een goede vangmethode wordt gehanteerd, anders heeft het alsnog geen zin om voor wild te gaan vanuit duurzaamheidsoogpunt, check dus goed de verpakking.

Helaas heeft wilde zalm één nadeel: in Nederland – en bijna over hele wereld – wordt de meeste vanuit de diepvries verkocht. Als je een moot bij de visboeren ziet liggen, betekent dat vaak dat die ’m gewoon heeft ontdooid – het mag dan namelijk nog steeds ‘verse vis’ worden genoemd. Ontdooide vis is bij voorbaat minder lekker. Als je dan toch écht een vers stuk wilde zalm hebt gevonden, bak die dan niet te lang, want deze is doorgaans veel minder vet. Liever nog: eet de vis rauw.

Kweek: goed maar vet

De meest verkochte variant, waarover heel wat misvattingen bestaan. Die antibiotica-claims zijn vaak onzin. Op veel plekken wordt het echt wel netjes geregeld. Jonge zalmen krijgen als ze heel klein zijn een prikje en tegen de tijd dat ze groot zijn en in de vitrine liggen merk je daar niets meer van. Wel zijn er grote kwaliteitsverschillen tussen de ene kweekzalm en de andere.

Gebakken kweekzalm vind ik per definitie niet te kanen, door die ongelooflijke hoeveelheid vet. Hoe dikker die witte vetstreepjes in de vis, hoe sneller hij groot is geworden, oftewel: plofzalm. Je ruikt dat direct als je het stuk zalm in je pan legt – doe dat dus niet! Dat bruine vet onder de huid is echt afgrijselijk. Eigenlijk is kweekzalm alleen rauw lekker, of gerookt (daarover volgende week meer). Kijk bij het kopen of de vetstreepjes fijn zijn, en als kweekzalm echt blubvers is ruikt ’ie naar knapperige komkommertjes en heeft ’ie een waanzinnige stevige structuur.

