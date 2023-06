Joris Bijdendijk helpt in de keuken: is er een goed alternatief voor het bouillonblokje?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: een blokje om.

Lisa vraagt hoe zij het beste (vegetarische) bouillonblokjes kan gebruiken. Ze kookt graag met bouillon, maar in haar beleving zijn blokjes vooral zout met E-nummers. Ik ben het met Lisa eens dat bouillon en blokjes lekker zijn, maar ook dat ze vol met zout zitten. Vaak bestaat zo’n blokje er hoofdzakelijk uit. Maar: je hebt ook echt zout nodig om een soep lekker te krijgen. Sterker nog, bouillon zonder zout smaakt incompleet.

Vloeibaar of blokje

Met een aantal vrienden richtte ik vijf jaar geleden Stichting Low Food op. Grote doel: de Nederlandse ­eetcultuur promoten en uitblinken in onder meer duurzaamheid en inclusie. Dat doen we door het ­organiseren van het jaarlijkse Low Food Symposium, het is net weer achter de rug. Daarnaast leiden we op met de Low Food Academy.

En nu komt het: we doen onderzoek naar voedselvraagstukken in de Low Food Labs; ook naar bouillon. Kun je vegetarische bouillon maken van groenterestjes, was het vraagstuk. Dat lukte! We leerden onder meer dat vloeibare, geconcentreerde bouillon lekkerder is dan een blokje. En dat je voor lekkere soep minimaal een half procent zout nodig hebt. Uiteraard is umami in wat voor vorm dan ook essentieel. Niet gek dat Vegemite zo populair is. Dus check lowfood.nl een keer, want alles is open source. Als je een beetje handig bent, kun je de vloeibare bouillon thuis reproduceren.

Geen zin om het zelf te doen?

Vorige week proefde ik een vloeibare smaakmaker die alles in zich had om Lisa’s vraag te beantwoorden. Chefs Merijn van Berlo en Maarten Bezem van res­taurant Choux maken het zelf, onder de naam N°621 Ferments: krachtige, natuurlijke smaak­versterkers (garum), geproduceerd met lokale reststromen, glutenvrij en zonder E-nummers. De naam is een knipoog naar de synthetische smaakversterker E621, die hier dus niet in zit. Er is een vegetarische en niet-vegetarische variant – beide pimpen werkelijk elk gerecht.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.