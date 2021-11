Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoelang blijft eten goed in de vriezer?

Joris Bijdendijk. Beeld Sjoukje Bierma

Geuren en smaak blijven altijd goed in het geheugen bewaard. Ik kan me nog goed herinneren dat op onze boerderij in België de stroom was uitgevallen door blikseminslag en wij twee weken later terugkwamen in het huis, met prachtig vlees in de vriezer... De geur die ik toen rook, vergeet ik nooit meer. Normaal gesproken kun je eten echter vrij goed in de vriezer bewaren. Daarmee verleng je de houdbaarheid, maar het blijft niet oneindig goed. Zeker niet in een thuisvriezer die vaak open- en dichtgaat.

Wat is de ideale diepvriestemperatuur?

Het grote probleem met thuisvriezers is dat ze vaak veel te vol zitten, waardoor de vriezer z’n werk niet goed kan doen. De ideale temperatuur is -18 graden. En het is fijn als een product luchtdicht verpakt is, zodat het sneller kan bevriezen. Dan kan er ook geen kristalvorming of uitdroging optreden.

Hoe verpak je iets luchtdicht?

Dat gaat het beste met een sealer of een vacumeer-­apparaatje, maar ­trekfolie of een boterhamzakje volstaat ook. Brood hoef je trouwens niet te vacumeren. Een stukje vlees weer wel. Jus kun je goed bewaren in ijsklontjesmallen of -zakjes.

Maar hoelang bewaar ik het dan?

Brood niet langer dan een maand, daarna wordt het echt droog. Groenten het liefst niet, maar als je het doet, dan eerst even blancheren. Paddenstoelen en peulvruchten (doperwten of kapucijners bijvoorbeeld) vries ik vaak wel rauw in. Fruit is ook goed rauw in te vriezen. Zowel groenten als fruit zijn dan acht tot twaalf maanden houdbaar.

En vlees en vis?

Magere vis blijft maximaal een maand of zes goed. Vette vis, rauw gevogelte, lamsvlees en gehakt wil je na drie maanden niet meer eten. Rundvlees kan zo’n negen maanden goed blijven. Maar wat je ook in de vriezer legt, laat het tijdelijk zijn. Eet alles bij voorkeur gewoon vers op, ­wanneer het op z’n best is.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.