Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe zet je thuis lekkere filterkoffie?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: lungo of americano?

Toen ik begon met koken, stond er altijd een filterkoffieapparaat in de hoek van de keuken te pruttelen. Tegenwoordig gaat dat nogal anders – het is een beetje uit de hand gelopen als je het mij vraagt. Macchiato, cortado, flat white, cappuccino, caffè latte. Gewone melk, havermelk. Wil je sojamelk of amandelmelk? Is dat glutenvrij? Ben je vegan? Het lijkt het nummer Alles went van Sef en Aafke Romeijn wel.

Ik moet zeggen dat ik niet direct alle verschillen ken. Meestal drink ik mijn koffie gewoon zwart, en thuis komt ie uit een filter. Laatst had ik een discussie met iemand over het verschil tussen een lungo en een americano. Bij een ­lungo laat je water langer door de koffie stromen en bij een americano voeg je naderhand water toe aan je espresso. Weten we dat ook weer.

Wat heb je nodig voor filterkoffie?

Neem een goede kan, eventueel een filterhouder, waterkoker, keukenweegschaal en koffiefilters. Met daarnaast nog een maler maak je met versgebrande bonen de ­perfecte kop koffie. Ik gebruik medium geroosterde bonen en maal voor elke pot vers. Dat mag best grof, zo ongeveer als fijn zeezout. Mijn doel is 60 gram koffie per liter water – voor het gemak: 1000 gram water. Voor twee koppen doe ik 30 gram koffie op 500 gram water.

Vier stappen

Het zetten duurt ongeveer vier minuten en gaat in vier stappen. Schenk 100 gram heet water over de koffie, zodat alle koffie nat is en kan ‘ontgassen’ (het laten ontsnappen van CO2, zodat het geen invloed heeft op de smaak). Laat 30 seconden staan. Schenk nog eens 200 gram water over de koffie en wacht tot het 2 centimeter is gezakt. Herhaal tot het water is uitgeschonken. Wacht ongeveer 3 minuten tot het water is doorgelopen. Loopt het sneller door, dan is dat een teken dat je de koffie fijner moet malen.En roer vooral niet in het filter, laat het water op eigen tempo doorlopen.

