Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe zet je alleskunner baksoda in?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: baksoda als alleskunner.

Je kan het zo gek niet bedenken of baksoda ‘smurft’ het wel. Ik dacht dat het een fabeltje was, tot ik een keer geconfronteerd werd met gekookte, heel verse eieren. Daarbij blijft het eiwit vaak aan de schaal plakken bij het pellen. Iemand kwam met de truc om ze dan even in water met baksoda (geen soda en ook geen bakpoeder; dat is iets anders) te leggen. En verdomd, het werkte!

Van mijn vriend Jigal Krant had ik ook al geleerd om gekookte kikkererwten lang te weken in water met baksoda en ze daarna ook nog te bakken in baksoda (zie mijn stuk van 9 december: kikkererwten ontvellen). Daardoor laat het velletje, hups, los – heel handig.

Kikkererwten en andere bonen worden ook nog eens een stuk sneller gaar als je ze kookt in baksoda. Maar er is meer: door het goedje blijft groene groente tijdens het blancheren een stuk groener. Daarnaast kan je baksoda gebruiken als deodorant, tegen roos, als schoonmaakmiddel, rijsmiddel en nog heel veel meer. Ik heb dat overigens niet allemaal getest.

Is er iets wat baksoda níet kan?

Andere verschijningsvormen van baksoda zijn: zuiveringszout, natriumbicarbonaat of NaHCO 3 – dan weet je in ieder geval dat het over hetzelfde gaat als je die termen tegenkomt. Voordat ik baksoda de hemel in prijs als de perfecte schoondochter of –zoon nog even drie weetjes:

1. In combinatie met vet kan je eten ineens naar zeep gaan smaken.

2. Als baksoda wordt gebruikt bij de bereiding van groenten gaan vitamines B1 en C sneller verloren.

3. In Harold McGee’s boek Over eten en koken staat een uitgebreide toelichting op het gebruik van baksoda in de keuken met een zeer belangrijke quote uit The Dinner Question (1860) van Tabitha Tickletooth: ‘Kook groenten uitsluitend en alleen met soda als u al hun smaak wilt vernietigen en uw doperwten tot moes wilt koken.’

Ik zou zeggen: ga het experiment aan en ontdek zelf.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.