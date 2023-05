Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe wordt zalm (het beste) gerookt?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: het neusje van gerookte zalm.

Vorige week beschreef ik de verschillen tussen kweekzalm en wilde zalm. Kweekzalm, vaak een stuk vetter, is gerookt het lekkerst. Maar je hebt roken en roken.

Fout gerookt

Veel zalm wordt gerookt op de stoute manier, waarbij er flink wat vloeistof wordt ingespoten. Tijdens echt traditioneel roken gaan er namelijk veel kilo’s verloren, en dat willen de kiloverkopers natuurlijk niet. Er zijn maar weinig mensen die zalm goed koud kunnen roken. De enige die ik ken die dat in Nederland nog echt goed doet – zonder inspuiting – is Roots in Ysselsteyn. Hij doet dat zeer constant op 27 graden. Het is echt vakmanschap om die temperatuur zo lang zo constant te houden.

De meeste koudgerookte zalm wordt volgespoten met pekel en extra rooksmaak om het gewichtsverlies op te vangen. Door de rooksmaak erin te spuiten kunnen de zalmen korter gerookt worden – dat leidt per definitie tot minder verlies. Maar daardoor zijn de zalmfilets dan ook direct extra goor – ik zeg het maar gewoon even hoe het is. Door dit soort gerotzooi met eten heeft gerookte zalm een slechte naam gekregen en vindt eigenlijk niemand het meer lekker. Maar in alle oprechtheid: roken op de juiste manier maakt een kweekzalm van goede kwaliteit echt de moeite waard. Sterker nog, dan is het gewoon echt heel lekker.

Goed gekweekt

Dan nog even het biofabeltje: laat de biologische kweekzalm sowieso maar links liggen. Hoge kwaliteit kweekzalm betekent vaak al dat het op een mooie manier is gekweekt. Biolabels maken het product vaak vooral heel veel duurder. Het enige verschil is dat de ‘kooien’ waarin de zalmen worden gekweekt regel­matig worden verplaatst zodat de bodem kan herstellen – wat op zich natuurlijk goed is. Maar echt bio is natuurlijk gewoon een zalm die in het wild heeft geleefd. Daar heb je geen regeltjes voor nodig. Tot slot, shout-out naar Robin Toen – sinds een jaar ­sommelier bij Rijks, daarvoor z’n hele leven visboer – die me bovenstaande wijsheid leerde.

