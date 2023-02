Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe voorkom je spetterend vlees?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: vette spetters.

Maria stelde een vraag over het bakken van vlees. Rood vlees welteverstaan, zoals biefstuk, rood wild en lamsvlees. Na het bakken, schrijft Maria, kan ze steevast de hele keuken gaan boenen doordat het vlees ontzettend gaat spatten, ondanks dat het vlees goed droog gedept wordt. Hoe pak je dat nu het beste aan?

Met een sisser

Vlees wordt gaar doordat het via wat vet met het hete metaal van de pan in aanraking komt. Belangrijk daarbij is dat de pan heet blijft als het vlees in de pan gelegd wordt. Daarvoor dien je dus een ruime koekenpan te hebben voor de hoeveelheid vlees die je gaat bakken. Want tijdens het bakken druipt er vocht uit het vlees en dat moet meteen verdampen. Dat verdampen is de sis die je in de pan hoort.

Hete pan

Als de pan niet heet genoeg is, hoor je niets, en dat is foute boel. Aan de sis hoort de chef of de pan heet genoeg is. Is dat niet het geval, dan ben je dus in feite je vlees aan het stoven of stomen. Niet goed. Wat we ­willen horen is een continue sis, het vocht wordt dus steeds direct omgezet in stoom. Een sputterende sis geeft aan dat er grotere hoeveelheden waterdeeltjes ophopen die hard uit elkaar petsen. Je keuken zal altijd vies worden bij het bakken, maar van die knetterspetters wordt vies echt smerig.

Overigens bak je eerst aan in een laagje olie en als het vlees zijn kleur heeft, voeg je daar een grote klont boter aan toe. Die boter kan dan bruinen terwijl je het vlees overgiet met het bruisende goedje, dat noemen we arroseren.

Conclusie: je keuken wordt altijd vies, maar hoe heter de pan, hoe netter de spetter. En deksels op de biefstuk zijn verboden. Want dan stoom je je vlees.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.