Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe val je als restaurant in de prijzen?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: het gidsenseizoen.

We zitten midden in het culinaire gidsenseizoen, al is het op een ander moment dan we gewend zijn. Gault&Millau 2022 hadden we vorige maand: daarin staan restaurants die tot maximaal 20 punten kunnen krijgen – eigenlijk 19,5, want 20 zou perfect zijn, en perfectie bestaat wellicht niet?

Dan hebben we de Lekker. Een gids van vijfhonderd restaurants met daarin een top 100. En binnenkort komt Michelin met de Nederlandse versie van de beste restaurants van 2022, die natuurlijk één, twee of drie sterren hebben. De sectie restaurants met een Bib Gourmand vind ik ook erg plezierig. Bij zo’n restaurant kun je generositeit met een geweldige prijs-kwaliteitverhouding verwachten, aldus de Michelingids. Althans, ‘gids’... net als de meeste anderen is Michelin sinds corona definitief overgestapt op een ­online versie van de rangorde.

Zelf gebruik ik die apps vaak als ik op pad ben; absolute aanraders zijn GuideMichelin en Gault&Millau.

Hoe val je in de prijzen?

Alle inspecteurs moeten flink wat achterstand opgelopen hebben doordat alle restaurants zo lang dicht waren. Van gasten in mijn restaurant krijg ik weleens de vraag wat je nu moet doen om in de ­p­rijzen te vallen bij zulke gidsen. Het ­antwoord op die vraag is best basaal. Eigenlijk moet je als restaurateur niet te veel met die gidsen bezig zijn. Het is het allergrootste feest als je erin staat met een goede notering, of in Het Parool staan met een hoog rapportcijfer. Maar probeer vooral niet een concept te verzinnen waarvan je denkt en hoopt dat het in de prijzen zal vallen.

Het enige wat echt goed werkt, is een restaurant neerzetten waarop je zelf verliefd bent. Alleen in zo’n restaurant zul je je ziel en zaligheid stoppen en alleen een restaurant waar je zelf van houdt zal een ander ook van gaan ­houden. Hopelijk.

