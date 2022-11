Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe schaaf je de kaas?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: weg met de kaasschaaf.

Rijks restaurant bestaat deze maand alweer acht jaar. Dat vierden we met het team met een lekker ontbijt. Daarbij kwamen mooie grote rijpe stukken Goudse kaas op tafel te liggen, met… een kaasschaaf. Het werd stil.

Het debat

Iedereen keek elkaar aan en mijn collega trok als eerst de kaas naar zich toe. En ja hoor, hij begon te schaven aan de vlakke kant. DE VLAKKE KANT! De discussie begon: hoe schaaf je de kaas?

Dit ligt gevoelig, is persoonlijk en vaak een familieding.

Maar dames en heren, schaven doen we niet van de vlakke kant. Alleen de kaasboer mag dat, als hij een plakje laat proeven. Maar thuis zo’n prachtig stuk uithollen totdat het van ellende uit elkaar dondert. Werkt niet.

Hoe dan wel?

Bestel in ieder geval altijd een plat stuk harde kaas. Dat stuk mag iets als een punt uitlopen, maar over de gehele lengte bij voorkeur tussen 3 en 5 cm dikte aanhouden. Voordat we plakken kunnen produceren, snijden we eerst de korst van de kaas. Doe dat met een groot mes. Leg de kaas met vlakke kant op een plank en snij ongeveer 4 cm korst weg aan beide kanten.

Dan kunnen we plakken snijden vanaf de smalle kant. Ik weet dat bijna heel Nederland dat met een kaasschaaf doet. Daarom even kort. De kaasschaaf komt in twee varianten, met blad voor oude kaas en zonder blad voor jonge kaas. Beide soorten kaasschaaf werken tot op zekere hoogte. Het gaat enigszins goed – tot de ronde korst van de kaas in zicht komt. Bovendien biedt een kaasschaaf nul garantie voor een rechte kaas.

Wat mij betreft veranderen we vanaf vandaag de Nederlandse eetcultuur en schaffen we de kaasschaaf af. Ik adviseer iedereen om te snijden met een mes met de kaas liggend op een snijplank. Zo blijven de kaas en elke plak van top tot teen recht en snij je zonder moeite de hele kaas op.

