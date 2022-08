Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe rooster je noten?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: noten roosteren.

Het lekkerste van het lekkerste is goed gemaakte hazelnootpasta op een vers­gebakken baguette. Om de smaak van de hazelnoten omhoog te halen, roosteren we ze. Voor de hazelnootpasta is het handig om dat in de oven te doen. Maar het kan ook op andere manieren.

Om te beginnen: zijn noten wel altijd noten?

In de keuken gebruiken we vaak het woord ‘noot’ voor iets dat botanisch gezien geen noot is, maar soms een pit (amandel), een steenvrucht (walnoot) of een peulvrucht (pinda). Dat doe ik ook, sterker nog: vrijwel iedere grote, eetbare, oliehoudende vrucht met een pit en eventueel een harde schaal noem ik zo.

Met of zonder olie

Je kunt noten op twee manieren roosteren om ze nog lekkerder te maken: met olie of zonder. De koekenpan raad ik af. Daar moet je constant bij blijven staan om te husselen, anders verbranden ze uit het niets. Doe ze in de oven. Kleine noten 20 tot 30 minuten op 160 graden. Grote noten ongeveer 10 minuten op 180 graden.

Frituren is ook een perfecte methode. Op 180 graden in schone olie tot ze lichtbruin zijn, daarna direct het mandje omhoog, olie eraf tikken en op papier spreiden om af te koelen en uit te lekken.

In beide gevallen verklapt de geur of de noot voldoende is geroosterd, dus haal tegen het eind van de roostertijd het mandje af en toe omhoog.

Met of zonder schil

Als de noten eenmaal uit hun harde schaal zijn gekomen, zitten er vaak nog velletjes omheen die er vrij lastig af te pellen zijn als ze zijn gedroogd. Het velletje kan een bittertje geven en wat stroef in de mond voelen. Dat is bij sommige recepten juist heel lekker. In mijn moeders appeltaart gebruiken we amandel altijd met velletje. Voor de hazelnootpasta altijd zonder. In principe bak ik een noot met schil altijd in de oven. Een noot zonder schil kan ook prima in de frituur.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.