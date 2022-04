Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe open je sint-jakobsmosselen?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: sint-jakobsmosselen.

In de volksmond heten ze coquilles, wat gewoon Frans voor ‘schelpen’ is. Dat zijn het natuurlijk ook, maar een kokkel net zo goed. Ik noem ze dan ook liever sint-jakobsmosselen. Bij die mosselen worden de kwetsbare organen beschermd door de schelp, die eigenlijk een soort uitwendige ribbenkast is. Dus daar moet je eerst doorheen.

Hoe open je de schelp?

De schelp heeft een bolle en een platte kant. In de keuken hebben we voor deze schelp altijd een bot keukenmes klaarliggen met stevig handvat. Laat de bolle kant van de schelp in je handpalm rusten, zodat je in de schelp kunt kijken. Wrik daarna met een bot mes (zonder kartels) de schelp wat open. Ga als het ware langs de platte schelp en schraap de ‘noot’ van de schelp af: het melkwitte, malse vlees dat rauw misschien nog wel het lekkerst is. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk van de noot aan de schelp blijft zitten.

Hoe krijg je hem eruit?

De platte schelp kan weg. Vervolgens kom je allerlei slijmerige dingen tegen – niet schrikken: dat zijn tentakeltjes en organen. Deze kun je met een vinger vrij makkelijk van de sluitspier aftrekken. Nu zit alleen de noot nog vast aan de bolle schelp met een wat stugger stukje. Dat is de sluitspier. Snij met een lepel precies tussen de sluitspier en noot in, om vervolgens de noot uit de bolle schelp te schrapen met de lepel. Voilà: hij is eruit. Als de noot erg vies of zanderig is, kun je ’m kort onder koud water afspoelen. Daarna zo snel mogelijk verwerken.

Bakken?

Dep de sint-jakobsmosselen droog op een keukendoek, bestrooi met zout en bak ze mooi goudbruin in een koekenpan met zonnebloemolie en op het laatst een klontje boter.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.