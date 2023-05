Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe open je een fles champagne?

Joris Bijdendijk. Beeld Marjolein van Damme

Ons werkwoord voor het openen van een fles champagne is sinds twee jaar ‘pangen’. Dat bedacht het kind van vrienden toen hij voor de zoveelste keer ‘PANG!’ hoorde. Toch best geniaal van een 5-jarige om dat woord direct tot werkwoord om te dopen.

Inmiddels ben ik er ook achter dat er een correcte manier is om die fles mousserende wijn open te krijgen. In een restaurant moet pangen namelijk als een rustig plofje klinken.

Enorme druk

De reden dat een fles champagne van dik glas is gemaakt, is zodat deze niet uit elkaar knalt. Er staat namelijk enorme druk op zo’n fles. Als je de fles goed koelt neemt die druk af, en daarnaast is gekoelde champagne ook gewoon veel lekkerder.

Maar zelfs bij een gekoelde fles mousserend kan de kurk er zo hard uit knallen dat je er iemand mee kan verwonden – geen grap. Richt dan ook nooit op iemand met die kurk.

Stappen tot de plop

Verwijder eerst het folie en maak het korfje los door een stuk of zes halve draaien te geven aan het ijzerdraad. Vanaf dat moment is het belangrijk dat je druk op de kurk houdt zodat deze er niet uit knalt. Hou dan de fles schuin in een hoek van ongeveer 30 graden terwijl je de kruk tegenhoudt.

Bij deze methode draai je niet aan de kurk, maar pak je met je andere hand de bodem van de fles en daar draai je aan. Langzaam komt de kurk uit de fles. Hou de druk erop terwijl deze langzaam uit de fles komt.

Tot slot moet de druk van het gas met een zacht plofje ontsnappen en dus niet met een knal en rondvliegende kurk, helaas. Daarmee is sabreren – met een sabel de kop van de fles afslaan, ik schreef er eerder al over – dus ook niet meer gewenst. Maar dat blijf ik toch maar gewoon af en toe doen. Net als pangen.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.