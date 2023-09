Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je tartaar van watermeloen?

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: een vlezige vrucht.

Hoe maak je een goede ‘steak tartaar’ van water­meloen? Die vraag kreeg ik van Guus. En dat is geen gekke vraag, want watermeloen inzetten als vervanger van tonijn of rundertartaar is de afgelopen jaren best een trend geworden.

De eerste keer dat ik zag dat watermeloen op deze manier werd gebruikt, was bij chef Andoni Luis ­Aduriz van Mugaritz in Spaans Baskenland. Hij liep door zijn keuken heen toen iedereen pauze had en dacht toen hij een bak vlees buiten de koeling zag staan: verdomme! Het bleek echter een bak met water­meloen te zijn. Dat inspireerde hem om watermeloen een vlezige structuur te geven.

Simpele methode

Daar zijn verschillende methodes voor. De eenvou­digste is marineren. Dat kan met rauwe of enigszins gegaarde watermeloen. Neem bij voorkeur pitloze exemplaren en schil ze ruim, zodat al het wit verwijderd is. Snij het vruchtvlees in blokjes en marineer deze, ofwel nadat je ze even hebt aangebakken ofwel rauw. Tartaar staat voor rauw, maar als je echt de vlezige structuur wil, kun je ze beter wel even garen. Daar wordt het iets taaier van. Je bakt de blokjes ongeveer 5 minuten totdat ze flink wat vocht hebben verloren.

Voor de marinade adviseer ik umamirijke ingrediënten te gebruiken, bijvoorbeeld sojasaus en kombuzeewier. De meloen vacumeren met je marinade werkt het beste, anders gewoon in een zakje waar je zo veel mogelijk lucht uit laat lopen.

Complexere methode

Bak de watermeloen met schil en al 3 uur op 180 ­graden in de oven en laat deze dan afkoelen, bij voorkeur in de koelkast. Pel de watermeloen daarna ruim. Vervolgens goed peper, zout, olie en kruiden naar keuze erop en nog eens bakken op 160 graden, tot de watermeloen volledig gaar is.

Daarna kun je hem, eenmaal afgekoeld, als een carpaccio snijden en zelfs plakken grillen.

