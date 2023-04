Joris Bijdendijk helpt in de keuken: hoe maak je smeuïge brownies?

Het zit er weer op, Koningsdag. Veel huishoudens zijn van hun rommel af en bij nog veel meer is er juist allerlei prullaria bijgekomen. Dat krijg je van de vrijmarkt, maar genieten is het wel – ook van de talloze eetstalletjes die ieder jaar opgetuigd worden.

Als kind deed ik maar al te graag mee met alles waar ik een beetje een business van kon maken. Het assortiment van mijn voddenkraam bestond uit tweedehands snuisterijen, maar daarnaast had ik altijd koffie, thee en brownies. Het grote succes van die brownies zat erin dat mijn broer ze vers bakte: de hele dag door warme brownies. En mijn broer is er meester in. Ik zal jullie niet vervelen met het recept, hoewel dat geen geheim is: we schreven het uit in ons boek Plantkracht.

Volg het recept

De eerste truc is: houd je aan de verhouding en de ­baktijd van het recept. Ja duh, hoor ik u denken. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat je geen malse, ­fudgy brownie krijgt door hem uit de oven te halen als het deeg nog zacht is vanbinnen. Een fudgy brownie krijg je door de juiste verhouding bloem, eieren en boter in het recept aan te houden; dát zorgt voor de smeuïgheid. Gaat de brownie uit de oven als de bloem nog niet gaar is, tja... dan eet je iets vies, waar je ook nog buikpijn van krijgt.

Chocotruc

Wanneer de brownie eenmaal gaar is en uit de oven komt, is ie onsnijdbaar en oneetbaar. Fudgy brownie moet afkoelen om op te stijven. De truc der trucs is om de brownie te bakken tot de bakthermometer een kerntemperatuur van 95 graden aangeeft. Uw leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Dan nog de chocotruc: breek in de laatste minuten van de baktijd een reep pure chocolade in stukjes, strooi die over de brownie en laat even smelten in de oven. Haal de brownie uit de oven en strijk de gesmolten chocolade glad af met een lepel of ­spatel. Laat de brownie afkoelen en snijd in stukken.

